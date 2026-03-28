Un parc natural din sud-estul Angliei a eutanasiat o haită de lupi după ce dinamica grupului s-a destrămat, ducând la escaladarea conflictului. Haita de cinci lupi a fost eutanasiată după ce trei dintre ei au suferit răni care le-au pus viața în pericol pe fondul violenței tot mai mari, a anunțat Wildwood Trust, potrivit CNN.

După ce alte intervenții nu au reușit să oprească luptele și în urma discuțiilor dintre îngrijitorii de animale și medicii veterinari, parcul, situat chiar în afara orașului Canterbury, a decis să eutanasieze lupii – numiți Odin, Nuna, Minimus, Tiberius și Maximus – pentru a preveni suferințe suplimentare.

„Îngrijitorii noștri țin enorm la aceste animale și au făcut tot ce au putut pentru a găsi o soluție”, a precizat Paul Whitfield, directorul general al Wildwood Trust, în comunicat.

Lupii sunt în risc inacceptabil de vătămări grave

„Lupii sunt animale extrem de sociale care trăiesc în cadrul unor structuri familiale complexe, iar atunci când aceste dinamici se descompun, conflictele și respingerea pot crește. În acest caz, acest lucru a dus la preocupări continue legate de bunăstarea animalelor și la un risc inacceptabil de vătămări grave”, a explicat el.

„Eutanasia nu este niciodată luată cu ușurință, dar în îngrijirea responsabilă a animalelor poate fi uneori opțiunea cea mai umană atunci când bunăstarea nu mai poate fi menținută. Această decizie a fost o ultimă soluție, bunăstarea animalelor fiind prioritatea noastră”, a declarat Paul Whitfield.

Deoarece lupii trăiesc în legături strânse cu haita lor, ținerea lor în izolare sau separare pe termen lung ar fi creat mai multe probleme de bunăstare, potrivit parcului. De asemenea, plasarea lupilor în alte haite nu era o opțiune, pentru că ar fi putut duce la mai multe conflicte și răniri sau la destrămarea unei alte haite.

Vezi și Istoria prieteniei dintre om și câine, rescrisă. Noi dovezi ADN arată că legătura dintre oameni și câini datează de aproape 16.000 de ani

Pisicile simt pericolul înaintea ta. Cum te avertizează că ceva rău urmează să se întâmple în viața ta