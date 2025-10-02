Operațiune inedită în Germania. Un papagal gălăgios și agresiv, arestat după ce a atacat un polițist: „S-a apropiat cu agilitatea unei pisici”. Pasărea a fost dusă la centrul de corecție

Polițiștii din Bremerhaven, districtul Geestemünde (Germania), au avut parte zilele trecute de o misiune cu totul neobișnuită. În loc să se confrunte cu infractori sau situații periculoase, patrula s-a trezit față în față cu un adversar…înaripat. Este vorba despre un papagal gălăgios și agresiv, care le-a pus nervii la încercare ofițerilor.

Incidentul a avut loc în zona portului Holzhafen, unde un polițist a observat pasărea cocoțată pe o coardă de cățărat. În momentul în care unul dintre agenți a încercat să se apropie, întinzând degetul arătător, pasărea a reacționat instantaneu și a încercat să-i ciupească vârful.

„Când s-a apropiat cu degetul arătător întins, pasărea ciudată a încercat să-i ciupească vârful degetului”, potrivit raportului poliției din Bremerhaven.

Confruntarea a fost câștigată temporar de papagal. După ce ofițerii s-au retras pentru câteva momente, pasărea și-a închis ochii mulțumită, ca și cum ar fi obținut o victorie asupra „adversarilor”, notează Bild.

Reacția polițiștilor

În fața atitudinii sfidătoare a papagalului, poliția a decis să schimbe tactica. Oamenii legii au chemat în ajutor un echipaj de la adăpostul de animale, care a venit pregătit cu o „celulă mobilă de detenție”.

„S-a apropiat de omologul încă încrezător în sine cu agilitatea unei pisici din portul Bremerhaven”, au relatat polițiștii cu umor.

În cele din urmă, pasărea a fost capturată și transportată la adăpost, denumit în raportul poliției „centrul corecțional”.

Papagalul, identificat ca fiind o nimfă, se află acum în siguranță la adăpostul de animale din Bremerhaven. Dacă nu va fi revendicat de proprietar în perioada legală, pasărea va fi oferită altor iubitori de păsări. Poliția a încheiat raportul într-o notă ironică, scriu jurnaliștii, „…„cu condiția să îndrăznească să se apropie de un animal atât de «periculos»”.