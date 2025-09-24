Un grup de papagali a declanșat o dispută între Brazilia, India și Germania. „Arca lui Noe” 2025, în centrul celei mai mari controverse din lumea conservării

Un conflict cu implicații globale a izbucnit după ce 26 de papagali macaw, considerați dispăruți în sălbăticie până în 2019, au ajuns într-un centru zoologic privat din India. Pasărea, recunoscută pentru penajul său albastru intens și ritualurile complexe de împerechere, este considerată un simbol al eforturilor de conservare a biodiversității în Brazilia.

Transferul către Vantara (un centru de animale deținut de familia Ambani, cea mai bogată din Asia) a stârnit controverse majore și critici dure din partea Braziliei. Uniunea Europeană și-a exprimat, de asemenea, îngrijorările, scrie Reuters.

Transferul controversat din Germania spre India

În 2023, papagalii au fost transportați din Germania în orașul Ahmedabad, India, prin intermediul Asociației pentru Conservarea Papagalilor Amenințați (ACTP), o organizație germană de profil.

Documentele vamale obținute de Reuters arată că transportul a costat aproximativ 25.000 de dolari, sumă care a acoperit asigurările și taxele de transport. Oficial, nu au fost incluse plăți comerciale pentru animale, ceea ce sugerează că tranzacția a fost non-comercială.

„Transferul papagalilor a fost în întregime legal, necomercial și realizat ca parte a unui program de reproducere pentru conservare”, a declarat un purtător de cuvânt al Vantara.

Reacția Braziliei

Autoritățile braziliene au contestat însă transferul, susținând că nu și-au dat acordul. Institutul Chico Mendes pentru Conservarea Biodiversității a transmis: „Vantara nu s-a alăturat Programului de Management al Populației Spix’s Macaw, care este o condiție fundamentală pentru implicarea oficială în eforturile de conservare. În acest moment, nicio instituție indiană nu participă la program, deci nu există motive pentru ca papagalii să fie trimiși în India”.

Brazilia a încetat colaborarea cu ACTP după ce organizația a trimis papagali și în alte țări fără permisiunea sa.

Poziția Germaniei și a Uniunii Europene

Ministerul Mediului din Germania a confirmat că a aprobat transferul din 2023 „cu bună-credință”, dar fără să consulte autoritățile braziliene. După discuții ulterioare, Germania a respins o nouă cerere de transfer, argumentând că Vantara nu face parte din programul oficial de conservare.

Uniunea Europeană a transmis că va analiza cu „atenție sporită” orice viitoare cerere de export de animale sălbatice către India și, în special, către centrul condus de familia Ambani.

Anchete în India

În august 2025, Curtea Supremă a Indiei a cerut verificări pentru a stabili dacă Vantara respectă legislația națională și convenția internațională CITES. Raportul publicat recent a arătat că permisele de import și export au fost în regulă.

Mai mult, sanctuarul indian poartă discuții directe cu Brazilia privind o posibilă „reintroducere” a papagalilor în habitatul lor natural. Judecătorii au subliniat însă că „deliberările sunt într-un stadiu preliminar” și nu există încă un plan concret.

Vantara din India, „Arca lui Noe”

Vantara este un complex vast, care se întinde pe aproximativ 1.400 de hectare în statul Gujarat. Oficialii afirmă că adăpostește peste 2.000 de specii și că în ultimii ani a importat animale din 40 de țări: de la șerpi și țestoase la tigri, gheparzi, girafe, cimpanzei și rinoceri.

Complexul a fost inaugurat în martie 2024, de premierul Narendra Modi și a fost gazda unor evenimente fastuoase, inclusiv petreceri private ale familiei Ambani. La una dintre acestea, organizată pentru nunta lui Anant Ambani, au participat personalități internaționale precum Ivanka Trump și Mark Zuckerberg.

Ce urmează pentru papagali

O reuniune internațională CITES este programată pentru noiembrie 2025, unde Brazilia, India și Germania vor încerca să ajungă la un consens privind viitorul papagalilor. Până atunci, cei 26 de papagali rămân la Vantara.