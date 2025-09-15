Un pas uriaș pentru știință: cercetătorii au făcut o descoperire extraordinară la pitoni. Cum digeră toată prada, de fapt

Pitonii birmanezi (Python bivittatus) se numără printre cei mai mari șerpi din lume și sunt renumiți pentru abilitatea de a înghiți prada întreagă, fie că este vorba de păsări, rozătoare sau mamifere de dimensiuni medii. Spre deosebire de prădătorii care rup sau mestecă hrana, pitonii își consumă victimele fără a le fragmenta. Cum reușesc să digere oasele dure și bogate în calciu?

Cum pot pitonii să înghită și să digere o pradă întreagă

Un studiu publicat în Journal of Experimental Biology oferă un răspuns: cercetătorii au identificat celule intestinale specializate, necunoscute până acum, care ajută pitonii să proceseze calciul din oasele prăzii.

Celule intestinale unice, cheia digestiei oaselor

Echipa de cercetători, condusă de Jehan-Hervé Lignot de la Universitatea din Montpellier, a descoperit că mucoasa intestinală a pitonilor conține celule înguste, capabile să digere calciul în exces. Aceste celule nu doar că absorb mineralele esențiale, ci și transformă calciul suplimentar în particule solide, eliminându-l mai târziu cu resturile nedigerabile.

Acest mecanism ajută la menținerea echilibrului mineral în organism, evitând acumulările toxice de calciu care ar putea fi dăunătoare. Descoperirea acestor celule explică modul în care pitonii consumă fără probleme schelete întregi, o performanță metabolică greu de imaginat la alte animale, relatează Live Science.

Cum a fost realizat studiul

Pentru a înțelege mai bine procesul digestiv, cercetătorii au hrănit pitoni birmanezi cu:

pradă întreagă (cu oase);

pradă dezosată;

pradă dezosată cu supliment de calciu.

Rezultatele au arătat că particulele de calciu, fier și fosfor s-au format doar la șerpii care au consumat oase sau suplimente minerale. În schimb, la pitonii hrăniți exclusiv cu pradă dezosată, celulele speciale nu au prezentat aceste depozite. Asta confirmă că celulele joacă un rol direct în procesarea calciului provenit din schelete.

O adaptare comună la prădători care înghit toată hrana

Interesant este faptul că aceste celule nu sunt prezente doar la pitonii birmanezi. Ulterior, oamenii de știință le-au identificat și la alți pitoni, la speciile de boa și chiar la monștrii Gila (Heloderma suspectum), o specie de șopârlă veninoasă care se hrănește tot cu prada întreagă.

Implicații pentru alte specii

Descoperirea ridică întrebări importante despre adaptările evolutive ale altor prădători. Cercetătorii cred că păsările care consumă predominant oase, cum ar fi vulturul cu barbă (Gypaetus barbatus), ar putea deține mecanisme similare. De asemenea, prădătorii marini, cum ar fi fociile și delfinii, care mănâncă pești osoși, ar putea avea propriile soluții biologice pentru a face față excesului de calciu.

„Prădătorii marini care consumă pești osoși sau mamifere acvatice trebuie să se confrunte cu aceeași problemă”, a explicat Lignot. „Ar fi fascinant să descoperim dacă aceste celule speciale sunt răspândite și la alte specii care înghit hrana întreagă”.