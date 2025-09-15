Cea mai mare grădină zoologică privată din lume scapă de suspiciunile de trafic de animale. Fiul celui mai bogat om din Asia și-a construit un parc zoo care se întinde pe o suprafață de patru ori mai mare decât faimosul Central Park din New York

Curtea Supremă a Indiei a pus capăt unei anchete intens mediatizate care viza parcul zoologic privat Vantara, deținut de Anant Ambani, fiul miliardarului Mukesh Ambani, considerat cel mai bogat om din Asia. Investigația a fost declanșată la sfârșitul lunii august, după ce activiști pentru protecția faunei sălbatice au acuzat conducerea parcului de importuri ilegale de animale, spălare de bani și alte încălcări grave.

Adăpostul său pentru animale de 3.000 de acri din statul indian Gujara este de aproape patru ori mai mare decât faimosul Central Park din New York, scrie Luxury Launches.

Ancheta Curţii Supreme din India confirmă legalitatea parcului zoologic privat al fiului celui mai bogat om din Asia

Situat în statul Gujarat, în vestul Indiei, Vantara se autoproclamă drept „cel mai mare centru de salvare a animalelor sălbatice din lume”. Inventarul oficial întocmit de Autoritatea indiană pentru controlul grădinilor zoologice relevă dimensiunea impresionantă a complexului: peste 200 de elefanţi, 50 de urşi, 160 de tigri, 200 de lei, 250 de leoparzi, 900 de crocodili, potrivit Agerpres.

Numărul impresionant de animale fac din Vantara un proiect unic în India și unul dintre cele mai mari parcuri zoologice private din lume, poziționat la intersecția dintre conservare, divertisment și controversă.

Plângerile și suspiciunile activiștilor

Activiștii pentru protecția animalelor sunt suspicioși cu privire la proveniența unor animale și condițiile de import. Cotidianul german Süddeutsche Zeitung a publicat, în martie, un articol conform căruia rezervația ar fi achiziționat în 2024 peste 39.000 de animale, cu surse de aprovizionare diverse, printre care Republica Democratică Congo, Emiratele Arabe Unite și Venezuela.

În plus, suspiciunile de spălare de bani au alimentat un val de critici, forțând Curtea Supremă să desemneze o comisie de magistrați pensionați pentru verificări.

Verdictul Curţii Supreme

După mai multe săptămâni de investigații, cea mai înaltă instanță judiciară a Indiei a respins acuzațiile, considerându-le lipsite de fundament.

„Acuzaţiile se bazează în întregime pe conjecturi, supoziţii provenite din surse indirecte şi comentarii ale militanţilor. Plângerile sunt lipsite de fundament”, a transmis Curtea.

Magistrații au precizat că fiecare import de animale a fost verificat la mai multe niveluri și în mai multe jurisdicții și au subliniat că facilitățile de la Vantara depășesc pe alocuri standardele prescrise: „Suntem mai mult decât mulţumiţi să constatăm că facilităţile de la Vantara depăşesc pe alocuri standardele prescrise”.

Reacția parcului Vantara

Într-un comunicat transmis după decizia Curții Supreme, reprezentanții complexului zoologic au declarat că verdictul reprezintă nu doar o ușurare, ci și o validare a misiunii lor: „arată că valoarea muncii noastre vorbeşte de la sine”.