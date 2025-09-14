Ne place să mergem la grădina zoologică, dar oare animalele ne suportă? Cum se simt în prezența noastră: un studiu amplu arată surprize uriașe

Vizităm grădinile zoologice pentru a admira animalele sălbatice și speciile pe care altfel nu le-am întâlni. Însă cât de mult se bucură animalele de prezența noastră? Un studiu amplu realizat de cercetători de la Universitatea Nottingham Trent, Universitatea Bolton și Universitatea Harper Adams din Marea Britanie au oferit un răspuns științific la această întrebare.

Cum a fost realizată cercetarea

Specialiștii au analizat peste 250 de specii, excluzând primatele pentru a se concentra pe alte grupuri de animale mai puțin studiate. Din total, 56% au fost mamifere, 28% păsări, iar restul reptile, pești, amfibieni și nevertebrate. Cercetătorii au examinat studii anterioare și au urmărit cum prezența oamenilor influențează hrănirea, odihna, mișcarea și socializarea animalelor din grădinile zoologice.

Rezultatele au arătat că, în cele mai multe cazuri, efectul vizitatorilor a fost neutru. Totuși, între 17% și 38% dintre animalele studiate au avut reacții fie pozitive, fie negative, arătând că impactul nu este deloc uniform.

Reacții pozitive: de la elefanți la papagali

Printre cele mai vizibile reacții pozitive au fost la elefanți. În timpul hrănirilor publice, aceștia erau mai activi social, mai curioși și mai puțin predispuși la comportamente repetitive, asociate plictiselii. Unii cercetători consideră că aceste reacții țin și de condiționarea lor: fiind animale inteligente, elefanții s-au obișnuit cu oamenii și îi asociază cu hrana, relatează 10news.

Papagalii, în special Cacadu, s-au dovedit mai sociabili și mai activi în prezența oamenilor. Lista animalelor care par să înflorească în compania vizitatorilor include și gheparzi, jaguari, urși polari și grizzly, pinguini, servali, câini de preerie și chiar bovine exotice precum banteng.

Efecte negative: cine suferă în preajma oamenilor

Nu toate speciile se bucură însă de vizitele oamenilor. Studiul a identificat reacții negative la arici, marsupiale, păsări care nu zboară, ungulate (girafe, antilope), struți și reptilele tuatare. Acestea fie devin stresate, fie evită spectatorii.

Cercetătorii atrag atenția că diferențele pot fi cauzate și de factori precum designul incintei, modul de îngrijire și variațiile individuale. Totuși, tendința generală este că nu toate speciile se simt confortabil în preajma oamenilor.

Ce spun specialiștii

Dr. Ellen Williams, autoarea principală a studiului, susține că rezultatele sunt, în mare parte, încurajatoare: „Chiar și absența schimbării la majoritatea speciilor este un semn pozitiv, arată că designul incintelor s-a îmbunătățit și încurajează animalele să răspundă mai bine la vizitatori”.

Pe de altă parte, Leith Meyer, directoarea Centrului pentru Studii Veterinare asupra Faunei Sălbatice din Pretoria, atrage atenția că reacțiile pozitive la oameni, mai ales ale elefanților, ar putea fi mai degrabă rezultatul obișnuinței și al dependenței de hrană decât un semn de plăcere.

Cazul primatelor, o excepție notabilă

Studiul a omis deliberat primatele, dat fiind numărul mare de cercetări deja existente. Totuși, un studiu anterior al acelorași cercetători arată că redeschiderea grădinilor zoologice după pandemia de COVID a avut un impact vizibil asupra maimuțelor. Cimpanzeii, babuinii, bonobo și gorilele au manifestat un comportament mai activ când vizitatorii au revenit, ceea ce sugerează că aceste specii chiar se bucură de prezența oamenilor.

Rezultatele arată că animalele de la zoo nu reacționează la fel în fața publicului. Unele se bucură de interacțiune și devin mai active, în timp ce altele se stresează sau se retrag.