VIDEO | Cinci rase de câini pe care medicul veterinar nu le recomandă ca animale de companie, deși sunt printre cele mai căutate

Adoptarea unui câine presupune un angajament pe termen lung. Medicii veterinari atrag atenția că viitorii stăpâni ar trebui să fie conștienți de problemele medicale și comportamentale pe care anumite rase le au. Deși fiecare patruped are personalitatea lui, predispozițiile genetice și istoricul rasei influențează direct calitatea vieții animalului și a familiei care îl adoptă.

Ce ar trebui să știe un viitor proprietar de câini

Primul pas înainte de a-ți lua un câine este documentarea atentă. Este foarte important să știi dimensiunea, nivelul de energie, temperamentul și posibilele probleme de sănătate ale rasei. Unele afecțiuni necesită tratamente frecvente, intervenții chirurgicale și costuri veterinare ridicate.

Îngrijirea preventivă joacă un rol cheie și include:

nutriția adaptată vârstei și rasei, pentru a preveni obezitatea și bolile metabolice.

mișcarea reduce riscul problemelor articulare și menține echilibrul emoțional.

igiena și verificarea periodică, de la periaj și curățarea urechilor până la vizite stomatologice și controale veterinare dese.

Un câine sănătos înseamnă un companion fericit, dar și un stăpân liniștit.

Cele cinci rase pe care un medic veterinar nu le-ar alege

Medicul veterinar Juanjo a dezvăluit pe TikTok cinci rase de câini pe care nu și le dorește ca animale de companie din cauza riscurilor medicale mari și a dificultăților de întreținere.

Shar Pei

Ridurile pronunțate ale Shar Pei-ului ascund un risc ridicat: dermatită recurentă, iritații cronice și infecții. În plus, forma ochilor predispune la entropion (pleoapele se pliază spre interior), provocându-i durere și leziuni oculare. Canalul auditiv îngust îl face vulnerabili la otite cronice.

Teckel

Iubiți pentru energia lor și aspectul amuzant, Teckelii sunt predispuși la hernii de disc și afecțiuni neurologice. Conformația lor îi face vulnerabili la traumatisme provocate de sărituri sau mișcări bruște. Recuperarea după o operație spinală este complicată și dureroasă, iar proprietarii trebuie să fie pregătiți pentru îngrijiri de lungă durată.

Rottweiler

Deși sunt loiali și afectuoși, Rottweilerii au o predispoziție genetică mare la tumori. Aceste probleme reduc speranța de viață și necesită îngrijiri medicale constante.

Chihuahua

În ciuda dimensiunilor reduse, Chihuahua e predispus la afecțiuni serioase: hidrocefalie, convulsii, colaps traheal. Greutatea mică transformă aceste probleme în riscuri severe, iar intervenția medicală este adesea complicată și costisitoare.

Dalmațian

Populari pentru blana lor spectaculoasă, Dalmațienii sunt predispuși la infecții urinare repetate. Îngrijirea lor presupune dietă strictă, controale frecvente și monitorizare permanentă.