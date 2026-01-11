Intervenție de amploare în județul Suceava. 23 de animale au căzut într-un iaz înghețat. Una a murit, iar 22 au fost salvate prin eforturi supraomenești

Peste 20 de bovine au căzut, duminică, într-un iaz de pe raza localităţii Pocoleni din comuna Rădăşeni, iar pentru scoaterea acestora a fost nevoie de o intervenţie complexă a pompierilor din judeţul Suceava, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava, transmite Agerpres.

23 de animale au căzut într-un iaz înghețat

Potrivit acestora, pentru salvarea celor 23 de vaci au intervenit pompierii militari din cadrul Detaşamentelor de Pompieri Fălticeni şi Suceava cu trei autospeciale dotate cu accesorii specifice şi o ambulanţă SMURD B2, împreună cu lucrători ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Rădăşeni.

“Cu eforturi susţinute şi cu ajutorul accesoriilor din dotare până la acest moment au fost extrase 21 bovine. Se lucrează în continuare pentru extragerea celorlalte două. La locul evenimentului este prezent şi un medic veterinar pentru evaluarea acestora”, au precizat oficialii ISU Suceava.

Una dintre vaci a murit înecată

Sursa citată a revenit cu informaţii despre intervenţie, arătând că numai una dintre bovine a murit înecată, celelalte 22 fiind scoase la mal în viaţă prin efortul pompierilor.

“O bovină este decedată. Se lucrează în continuare pentru extragerea acesteia din iaz, misiunea fiind îngreunată de distanţa mare faţă de mal”, au precizat oficialii ISU Suceava.

Vacile au căzut în apă după ce gheaţa s-a rupt sub greutatea acestora, mai menţionează sursa citată.