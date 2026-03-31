Un grup de activiști pentru drepturile animalelor a organizat un protest în fața unui magazin Pets at Home din Leicester, cerând companiei oprirea vânzării de animale vii.

Protest în fața magazinului Pets at Home

Protestatarii „Rescue not Retail” au susținut că practica ar trebui înlocuită cu adopția, în contextul în care adăposturile sunt deja supraaglomerate cu animale abandonate. Mesajele afișate au inclus sloganuri precum „Adoptă, nu cumpăra” și apeluri la schimbarea modelului de business, potrivit postărilor de pe pagina lor de Facebook.

Acțiunea face parte dintr-o mișcare mai amplă la nivel național prin care activiștii încearcă să convingă marile lanțuri de magazine pentru animale să renunțe la comercializarea directă a acestora și să colaboreze mai mult cu organizații de salvare.

Participanții la protest au atras atenția că vânzarea animalelor contribuie la creșterea cererii și, implicit, la numărul de animale abandonate, în timp ce multe adăposturi se confruntă deja cu o criză de spațiu și resurse din cauza numărului masiv de patrupede.

Reprezentanții companiei nu au anunțat, deocamdată, modificări ale politicii privind vânzarea animalelor, însă dezbaterea rămâne una intensă în Marea Britanie.

