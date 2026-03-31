STIRI

Protest în fața magazinului Pets at Home: Activiștii cer oprirea vânzării de animale vii (FOTO)

Raluca Alexe 31 martie 0 comentarii
Persoane care protestează în fața magazinului Pets at Home sursa foto: Facebook / Rescue not Retail

Un grup de activiști pentru drepturile animalelor a organizat un protest în fața unui magazin Pets at Home din Leicester, cerând companiei oprirea vânzării de animale vii.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Protestatarii „Rescue not Retail” au susținut că practica ar trebui înlocuită cu adopția, în contextul în care adăposturile sunt deja supraaglomerate cu animale abandonate. Mesajele afișate au inclus sloganuri precum „Adoptă, nu cumpăra” și apeluri la schimbarea modelului de business, potrivit postărilor de pe pagina lor de Facebook.

Acțiunea face parte dintr-o mișcare mai amplă la nivel național prin care activiștii încearcă să convingă marile lanțuri de magazine pentru animale să renunțe la comercializarea directă a acestora și să colaboreze mai mult cu organizații de salvare.

Participanții la protest au atras atenția că vânzarea animalelor contribuie la creșterea cererii și, implicit, la numărul de animale abandonate, în timp ce multe adăposturi se confruntă deja cu o criză de spațiu și resurse din cauza numărului masiv de patrupede.

Reprezentanții companiei nu au anunțat, deocamdată, modificări ale politicii privind vânzarea animalelor, însă dezbaterea rămâne una intensă în Marea Britanie.

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

    Vezi toate articolele

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *