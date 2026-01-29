Vânzările Pets at Home revin pe plus după reducerile de prețuri

Lanțul de magazine pentru animale Pets at Home a înregistrat o revenire a vânzărilor după ce a redus prețurile la peste 1.000 de produse, ca răspuns la scăderea vânzărilor din trimestrul precedent.

Reduceri medii de 12% pe peste 1.000 de produse

Vânzările Pets at Home au scăzut cu 1,1% în al treilea trimestru până la 1 ianuarie, însă după aplicarea reducerilor, lanțul a reușit să recupereze o parte din pierderile de 2,3% înregistrate în prima jumătate a anului.

Magazinele au redus prețurile cu o medie de 12% pe peste 1.000 de produse, inclusiv hrana pentru animale, accesorii și jucării, pentru a atrage clienții și a stimula vânzările, notează London loves Business.

Serviciile veterinare, motorul creșterii

Secțiunea de servicii veterinare Pets at Home a înregistrat o creștere a vânzărilor de 5%, confirmând importanța acestui segment în susținerea afacerii.

Per ansamblu, vânzările totale în trimestrul recent încheiat au scăzut ușor, cu 1%, până la 358 milioane de lire sterline, iar acțiunile companiei au înregistrat o creștere de 4%.

Planul de redresare continuă

Președintele executiv interimar, Ian Burke, a declarat:

„Sunt încântat să raportăm performanțe solide în continuare în zona de servicii veterinare și o îmbunătățire treptată în retail, pe măsură ce implementăm planul nostru de redresare a magazinelor.

Una dintre primele acțiuni cheie a fost investiția în oferta pentru clienți, prin reducerea prețurilor a peste 1.000 de produse cu o medie de 12%.”

El a adăugat că, odată cu numirea unui director executiv și a unui director financiar în primăvară, focusul pentru restul anului va fi pe cele patru priorități ale planului de redresare: preț, produs, cost și execuție, pentru a readuce retailul la un ritm sustenabil de creștere a vânzărilor și profitului până în 2025-2026.

Perspective în piața de retail pentru animale

Garry White, comentator principal în investiții la Charles Stanley, a spus:

„Pets at Home își menține poziția într-un mediu de retail provocator, iar afacerile cu veterinari și abonamente continuă să atenueze impactul slăbirii pieței.

Retailul va rămâne probabil sub presiune până când încrederea consumatorilor se va îmbunătăți, iar momentul exact este dificil de estimat.”