Independente, grațioase și profund neînțelese: De ce pisicile sunt reginele animalelor de companie

Pe 8 august sărbătorim Ziua Internațională a Pisicilor, o ocazie nu doar de a posta poze simpatice pe rețelele sociale, ci și de a reflecta asupra acestui companion elegant, misterios și adesea greșit înțeles.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

De ce spunem că pisicile sunt reginele animalelor de companie

Pisicile au o prezență impunătoare. Spre deosebire de alți companioni, nu cer atenție, o revendică. Nu se supun, dar se atașează profund, în felul lor tăcut. Sunt elegante în mișcări, selective în afecțiune și stăpâne incontestabile ale teritoriului.

Pisicile nu au nevoie de aprobarea noastră pentru a exista în lume. Dar atunci când aleg să ne toarcă în poală, acel gest valorează cu mult peste o mie de sărituri entuziaste.

Pisicile nu sunt câini și nici nu ar trebui să fie

Multe neînțelegeri dintre oameni și pisici vin dintr-o comparație eronată: pisica versus câinele. O echipă de cercetători de la Universitatea din Tokyo (2013) a demonstrat că pisicile își recunosc numele și vocea stăpânului, dar adesea aleg să nu reacționeze. Asta nu înseamnă că nu iubesc, ci că iubesc altfel.

Spre deosebire de câini, care au fost domesticiți pentru a coopera cu omul, pisicile s-au domesticit singure, apropiindu-se de oameni atunci când le era convenabil, în urmă cu aproximativ 9.000 de ani. Asta le face partenere, nu subordonate.

Curiozități uimitoare despre pisici

O pisică poate sări de peste 5 ori lungimea corpului său într-un singur salt.

Au peste 20 de mușchi în fiecare ureche , ceea ce le oferă un auz extrem de precis.

Pisicile visează ! În timpul somnului REM, creierul lor este activ, la fel ca al oamenilor.

Fiecare pisică are un miros unic și își marchează teritoriul (și oamenii) cu feromoni secretați prin frecare.

Pisica doarme în medie 12-16 ore pe zi , ceea ce o face unul dintre cei mai mari somnoroși ai regnului animal.

Ce spun studiile recente

Potrivit unui studiu publicat în Current Biology (2019), pisicile pot forma atașamente similare cu cele ale copiilor față de părinți. 64% dintre pisicile analizate au demonstrat o relație de atașament sigur cu îngrijitorii lor – un procent comparabil cu cel al copiilor umani.

Alte studii arată că torsul pisicilor poate avea efect terapeutic – frecvențele joase ale torsului (între 25 și 150 Hz) pot ajuta la calmarea stresului și chiar la vindecarea țesuturilor.

Pisicile străzii – un capitol dureros

În timp ce sărbătorim pisicile de apartament, trebuie să vorbim și despre cele uitate de lume: pisicile străzii. În România, zeci de mii de pisici trăiesc în condiții grele – alungate de oameni, flămânde, bolnave, atacate de câini, ignorate de autorități.

Multe dintre ele provin din abandonuri. Altele se nasc pe stradă și nu cunosc niciodată siguranța unui cămin. Merită să ne întrebăm: oferim destul respect acestor ființe fragile, dar atât de rezistente?

Ce putem face:

Să sterilizăm pisicile – atât cele de companie, cât și cele de pe stradă.

Să hrănim și să adăpostim pisicile comunitare, mai ales iarna.

Să susținem ONG-urile care oferă îngrijire veterinară gratuită.

Să nu mai întoarcem capul când vedem o pisică suferind.

În încheiere: iubirea la standarde feline

Pisicile nu își oferă afecțiunea ușor. Dar când o fac, este autentică. Nu caută aprobare, ci conexiune. Iar în lumea agitată de azi, poate exact de asta avem nevoie – de o ființă care ne iubește fără să ne ceară nimic în schimb, în afară de respect.

Pe 8 august, haideți să le sărbătorim cum merită: cu hrană bună, mângâieri (dozate, desigur), sterilizări și gesturi mici care le pot schimba viața.

Citește și:

Pisicile nimănui: Vieți uitate printre blocuri, canale și curți părăsite / De ce trebuie să vorbim mai mult despre pisicile străzii și cum le poți ajuta

Tăticii de pisici, noua forță de pe piață: Companiile de hrană pentru animale ezită să-i cucerească