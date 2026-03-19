Campusul Agronomie Herăstrău, din Bucureşti va găzdui în data de 4 aprilie 2026, Crosul USAMV Bucureşti, un eveniment dedicat tuturor celor pasionaţi de mişcare, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire fizică, transmite Agerpres.

Crosul USAMV Bucureşti, pe 4 aprilie 2026

Într-un cadru natural deosebit, participanţii se vor bucura de o zi plină de adrenalină, voie bună şi oportunitatea de a alerga alături de oameni care împărtăşesc aceeaşi pasiune pentru un stil de viaţă sănătos. Evenimentul este organizat de către Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Alătură-te participanţilor din întreaga ţară şi transformă-ţi alergarea într-o experienţă de neuitat! Crosul USAMV Bucureşti beneficiază de certificare internaţională AIMS/World Athletics, asigurând astfel standarde înalte şi o competiţie de calitate. Ambasadorul evenimentului este multiplă campioană olimpică, mondială şi europeană Gabriela Szabo, care va fi prezentă pentru a inspira şi motiva toţi participanţii.

Categorii de concurs – pentru toate vârstele şi nivelurile

– 500 m – Cursa copiilor mici sau a celor care fac primii paşi în alergare, într-un cadru relaxat şi prietenos.

– 1 km – O primă provocare pentru cei care vor să experimenteze spiritul competiţional.

– 1 mile (1,6 km) – Perfect pentru cei care adoră ritmul alert şi vor o provocare scurtă, dar intensă.

– 5 km – Testarea rezistenţei şi perseverenţei pentru alergătorii de nivel intermediar.

– 10 km – Traseul pentru campioni, unde tehnica, strategia şi anduranţa sunt esenţiale pentru a depăşi recordurile personale.

Înscrierile se fac pe pagina web a evenimentului, www.crosul.usamv.ro.

Mai mult decât un cros – o adevărată sărbătoare a mişcării

Crosul USAMV Bucureşti nu înseamnă doar competiţie, ci şi distracţie şi energie pentru toţi participanţii. Evenimentul include muzică, activităţi recreative şi o atmosferă plină de voie bună. Spectatorii sunt invitaţi să susţină alergătorii şi să savureze energia pozitivă a acestei zile speciale.

Participând la Crosul USAMV Bucureşti, vei avea ocazia să redescoperi frumuseţea campusului Green CampUSAMV, un spaţiu care combină grija pentru natură cu pasiunea pentru sport şi viaţă sănătoasă.

Explorează locurile pitoreşti ale campusului şi trăieşte o zi memorabilă, plină de mişcare şi bucurie!

Despre Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Tradiţie în educaţie şi cercetare de 174 de ani!

USAMV Bucureşti este una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior din România. Cu o tradiţie de 174 de ani, universitatea oferă un mediu academic excelent şi oportunităţi de carieră remarcabile. În prezent, peste 12.000 de studenţi studiază în cadrul celor şapte facultăţi, fiecare dedicată pregătirii profesionale în domenii esenţiale pentru dezvoltarea durabilă a societăţii – Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria şi Gestiunea Producţiilor Animaliere, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii, Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală

Pentru mai multe informaţii puteţi vizita www.usamv.ro.

