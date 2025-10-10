Medici veterinari fără frontiere. Misiune umanitară veterinară în Ucraina: Ajutor din România pentru animalele afectate de război

O echipă medicală din România efectuează între 5 și 19 octombrie, cu o clinică mobilă, sterilizări de câini și pisici în Ucraina. Echipa formată din medici veterinari, asistenți și voluntari oferă ajutor câinilor și pisicilor care trăiesc în condiții dramatice, afectați direct sau indirect de război.

Misiune umanitară veterinară în Ucraina

Acțiunea este posibilă datorită sprijinului și implicării organizației Paws2Rescue, care susține constant proiecte de salvare și îngrijire a animalelor din zonele de conflict.

Din echipa condusă de Răzvan Ioan Șuteu mai fac parte Emma Stratulat, Lara Bucur, Bencze Abigel, Tajda Matko, Andrei Tudorache și Maria Ioana Taichiș.

Ajutor din România pentru animalele afectate de război

Misiunea are trei obiective principale:

Sterilizarea și castrarea a până la 200 de câini și pisici (în funcție de fondurile disponibile) – o etapă crucială pentru prevenirea înmulțirii necontrolate și reducerea suferinței animalelor pe termen lung.

Acordarea de tratamente medicale și îngrijiri animalelor rănite sau bolnave.

Asigurarea de hrană și adăpost temporar pentru animalele cele mai vulnerabile.

„Sunt în Ucraina. Zile reci, lungi și grele. Sterilizăm, tratăm, ținem în brațe animale care n-au mai simțit o mână blândă de mult. Unii tremură, alții se lasă în brațe și adorm. Fiecare are o poveste care te lovește în piept. Și totuși… în fiecare zi mai apare un semn mic că merită – o coadă care se mișcă, un mieunat, o privire care capătă încredere. Am venit aici pentru că aveam sufletul greu. Aveam nevoie să ies din zgomot, din tot ce mă apăsa. Eram obosită de nedreptate, de nepăsare, de tăcerea oamenilor. Aici, printre animale, am găsit din nou sensul – simplu, curat, viu. Nu putem schimba lumea, dar putem face loc pentru puțină liniște în mijlocul haosului.” – le-a transmis medicul Emma Stratulat urmăritorilor săi.

Unul dintre cazurile care i-a impresionat pe români este cel al unui bărbat care și-a pierdut o mână în război, dar care a ținut să-și aducă cățelul la sterilizat.

„Într-un context în care oamenii și animalele trăiesc zilnic sub presiunea războiului, fiecare gest de solidaritate contează. Succesul acestei misiuni depinde de implicarea și generozitatea celor care aleg să sprijine cauza.” – mai scriu cei implicați în misiunea umanitară pe Facebook.

Cei care doresc să contribuie pot face donații în următoarele conturi:

EURO: RO36BTRLEURCRT00A2427401

LEI: RO37BTRL00501201A24274XX

PayPal: https://paypal.me/spayforhopemobile

