Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV) se implică activ într-un proiect Erasmus+ de top, menit să sprijine universitățile din Republica Moldova în integrarea lor în Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA).

Proiectul se numește IRO4ALL („Strengthening International Relations Offices in Moldovan HEIs for Further Integration into the EHEA”) și a fost lansat oficial între 15 și 16 decembrie 2025, la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), coordonatoarea proiectului, se arată într-un comunicat emis de USAMV București.

Ce este proiectul IRO4ALL?

IRO4ALL este un proiect Erasmus+ KA2, cu buget de aproape 400.000 EUR și o durată de 24 de luni (noiembrie 2025 – octombrie 2027). Scopul său principal este să transforme internaționalizarea învățământului superior din Moldova într-un proces strategic, operațional și cultural.

Proiectul reunește 8 universități din 4 țări, dintre care:

USAMV București (România)

Czech University of Life Sciences Prague (Cehia)

Polytechnic University of Valencia (Spania)

Aceste universități europene aduc expertiză în internaționalizarea academică, mentorat și bune practici, sprijinind universitățile din Moldova să se alinieze la standardele europene.

Rolul USAMV București în proiect

USAMV București are un rol esențial în implementarea proiectului:

Creează materiale de instruire pentru personalul oficiilor de relații internaționale (IRO).

Dezvoltă politici instituționale moderne de internaționalizare.

Implementarea modelelor de cooperare academică europeană.

Promovează internaționalizarea incluzivă, digitală și sustenabilă .

Prin aceste acțiuni, universitatea ajută la creșterea vizibilității internaționale și la consolidarea cooperării europene.

Rezultate așteptate

Proiectul urmărește să atingă rezultate concrete:

Personal IRO instruit conform standardelor europene.

Politici instituționale modernizate.

Instrumente digitale eficiente pentru managementul relațiilor internaționale.

Inițiative de cooperare academică internațională .

Structura proiectului include șase pachete de lucru, acoperind dezvoltarea capacităților, internaționalizarea instituțională, diseminarea rezultatelor, asigurarea calității și managementul proiectului.

Lansarea proiectului și parteneriatele europene

Evenimentul de lansare a subliniat importanța partenerilor din România, Cehia și Spania, care asigură calitatea și relevanța activităților. USAMV București a fost reprezentată de Adina Someșan, Director Relații Internaționale și Mobilități, împreună cu dr. Paul-Alexandru Popescu, Coordonator Instituțional Erasmus+.

Au fost aprobate și documentele strategice, precum planul de activități pentru primul an, reafirmând angajamentul partenerilor pentru implementarea sustenabilă a proiectului.