Jack Chadwick , un tânăr din Manchester, era în drum spre frizer când a auzit o lovitură, de parcă un obiect căzuse pe trotuar. Era un porumbel care aterizase din cer și se lovise direct de ciment, rămas întins pe spate. Când se aștepta mai puțin, Jack a primit ajutor de la un grup de oameni ce fac parte dintr-o rețea de salvare a păsărilor.

Salvatorii din umbră

Potrivit publicației The Guardian, Jack a luat în brațe porumbelul rănit și l-a adus acasă. L-a așezat într-o cutie de pantofi, l-a învelit cu un tricou vechi și după a căutat pe Facebook veterinari sau experți care ar fi putut să-l ajute. „Manchester Pigeon Rehab” i-a apărut la sugestii, un grup de Facebook care se ocupă de salvarea porumbeilor.

Grupul are peste 3.000 de membri și regulile sunt bine stabilite: persoana care găsește un porumbel rănit postează anunț și apoi va primi comentarii cu sugestii de tratamente și link-uri spre cabinete veterinare. Dacă pasărea are nevoie de terapie de recuperare, un membru al grupului se va oferi să țină porumbelul în regim foster, până se vindecă. Există persoane specializate în tratarea porumbeilor cu aripa ruptă sau celor cu răni fizice. Persoana care transportă porumbelul la veterinar este considerată „ambulanță”.

Jack a dus porumbelul la un veterinar sugerat pe grup. El a aflat că porumbelul este de fapt o porumbiță și a numit-o Belinda, pentru a fi ușor de identificat. Medicul veterinar a descoperit că Belinda avea doar o lovitură la cap, însă va avea nevoie de un îngrijitor care să-i administreze constant tratament.

Jack Chadwick își amintește cum obișnuia să salveze porumbei răniți încă din timpul anilor de școală, în timp ce colegii lui ocoleau păsările.

Porumbeii sunt animale de companie

Deși sunt ignorați de cele mai multe ori, porumbeii sunt animale de companie pentru unele persoane. Spre exemplu, minerii au început să țină porumbei pentru că le oferă confort în perioada în care lucrează. În timpul Marii Depresii, muncitorii aflați în șomaj aveau grijă de porumbei și îi considerau companioni apropiați, deși societatea izola oamenii care dețineau aceste păsări.

Acum, porumbița Belinda trăiește în casa unui voluntar al grupului „Manchester Pigeon Rehab” și nu va mai putea zbura niciodată. Îi place să mănânce fasole congelată și învață zilnic să se adapteze noii sale vieți.

