Iubitorii de animale din București au un motiv în plus să se bucure de acest weekend! Jingle Paws, mini-târgul caritabil dedicat animalelor fără stăpân, revine pentru al doilea an consecutiv în Zona Liberă Cişmigiu, aducând cadouri speciale, atmosferă festivă și o cauză nobilă: sprijinirea cățeilor și pisicilor abandonate.

În memoria lui Pufi

Evenimentul este organizat în memoria lui Pufi, un cățel care a inspirat filmul Efectul Pufi. Fondurile strânse în cadrul târgului vor fi donate integral către Asociația A Doua Șansă și Adăpost Casetti – CNPA Mogoșoaia, organizații care salvează, îngrijesc și găsesc familii pentru animalele abandonate.

Când și unde are loc mini-târgul

Data: Duminică, 21 decembrie 2025

Ora: 14:00 – 17:00

Locația: Zona Liberă Cişmigiu, București

Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității din jurul parcului Cișmigiu și al grupurilor civice: Cişmi Civic, Plevnei Civic și Wilson Civic.

Ce vei găsi la Jingle Paws

Mini-târgul promite o experiență de neuitat pentru vizitatori:

Cadouri unicat de Crăciun: felicitări, ornamente și decorațiuni realizate special pentru târg;

Delicii festive: prăjituri și bunătăți pentru toate gusturile;

Atmosferă festivă și voie bună , alături de comunitatea creativă din Cişmigiu.

Printre cei care își vor expune lucrările se numără: Diana Necșulescu, Another Outsider, Ana Bănică, Diana Vasilescu, Ioana Pădure, Maison Calla, vecinii din Blocul Wilson și Printoteca.