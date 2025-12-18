CALENDAR EVENIMENTE

Jingle Paws: Mini-târg caritabil pentru animalele fără stăpân în weekend, în Cişmigiu

Claudiu Surmei 18 decembrie 0 comentarii
Afiș eveniment Jingle Paws Sursa foto: Facebook

Iubitorii de animale din București au un motiv în plus să se bucure de acest weekend! Jingle Paws, mini-târgul caritabil dedicat animalelor fără stăpân, revine pentru al doilea an consecutiv în Zona Liberă Cişmigiu, aducând cadouri speciale, atmosferă festivă și o cauză nobilă: sprijinirea cățeilor și pisicilor abandonate.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

În memoria lui Pufi

Evenimentul este organizat în memoria lui Pufi, un cățel care a inspirat filmul Efectul Pufi. Fondurile strânse în cadrul târgului vor fi donate integral către Asociația A Doua Șansă și Adăpost Casetti – CNPA Mogoșoaia, organizații care salvează, îngrijesc și găsesc familii pentru animalele abandonate.

Când și unde are loc mini-târgul

  • Data: Duminică, 21 decembrie 2025
  • Ora: 14:00 – 17:00
  • Locația: Zona Liberă Cişmigiu, București

Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității din jurul parcului Cișmigiu și al grupurilor civice: Cişmi Civic, Plevnei Civic și Wilson Civic.

Ce vei găsi la Jingle Paws

Mini-târgul promite o experiență de neuitat pentru vizitatori:

  • Cadouri unicat de Crăciun: felicitări, ornamente și decorațiuni realizate special pentru târg;
  • Delicii festive: prăjituri și bunătăți pentru toate gusturile;
  • Atmosferă festivă și voie bună, alături de comunitatea creativă din Cişmigiu.

Printre cei care își vor expune lucrările se numără: Diana Necșulescu, Another Outsider, Ana Bănică, Diana Vasilescu, Ioana Pădure, Maison Calla, vecinii din Blocul Wilson și Printoteca.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Facebook

, ,

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *