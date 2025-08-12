ADOPTII Nutriție

Exclusiv | De ce să adopți un animal de companie: Lecții de viață de la Pufy, un cățel luptător (VIDEO)

Claudiu Surmei 12 august 0 comentarii
Cățelul Pufy Sursa foto: Pets&Cats

Cristina Iordache ne împărtășește povestea lui Pufy, cățelul ei găsit pe stradă acum 15 ani. De la prima întâlnire, Pufy a fost primit cu dragoste și a devenit rapid parte din familie, fiind chiar prieten bun cu pisica Cristinei.

Această poveste emoționantă arată că adoptarea unui animal nu este doar despre a oferi un cămin, ci și despre a găsi un nou prieten și membru al familiei.

Pufy: un exemplu de curaj și iubire necondiționată

Deși Pufy are acum 18 ani și se confruntă cu probleme de sănătate, spiritul său luptător nu s-a stins niciodată. Cristina vorbește cu sinceritate despre provocările pe care le-au avut de-a lungul timpului, dar și despre momentele frumoase și amintirile prețioase pe care le-au construit împreună.

Această legătură specială dovedește cât de multă bucurie poate aduce un animal adoptat în viața cuiva.

”A adopta un cățel nu este neapărat o faptă bună, dar este un lucru pe care ar trebui să îl facă toți cei care se gândesc să ia un câine sau o pisică sau orice animal de companie.” – Cristina Iordache

Citește și:

Exclusiv | Nu e doar „șezi” și „culcat”: Secretul unui câine ascultător începe cu tine / Sfaturile instructorului canin Răzvan Gavrilă (VIDEO)

STUDIU: Asemănări surprinzătoare între creierul pisicilor cu demență și al persoanelor cu Alzheimer

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Pets&Cats

, ,

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *