Exclusiv | De ce să adopți un animal de companie: Lecții de viață de la Pufy, un cățel luptător (VIDEO)

Cristina Iordache ne împărtășește povestea lui Pufy, cățelul ei găsit pe stradă acum 15 ani. De la prima întâlnire, Pufy a fost primit cu dragoste și a devenit rapid parte din familie, fiind chiar prieten bun cu pisica Cristinei.

Această poveste emoționantă arată că adoptarea unui animal nu este doar despre a oferi un cămin, ci și despre a găsi un nou prieten și membru al familiei.

Pufy: un exemplu de curaj și iubire necondiționată

Deși Pufy are acum 18 ani și se confruntă cu probleme de sănătate, spiritul său luptător nu s-a stins niciodată. Cristina vorbește cu sinceritate despre provocările pe care le-au avut de-a lungul timpului, dar și despre momentele frumoase și amintirile prețioase pe care le-au construit împreună.

Această legătură specială dovedește cât de multă bucurie poate aduce un animal adoptat în viața cuiva.

”A adopta un cățel nu este neapărat o faptă bună, dar este un lucru pe care ar trebui să îl facă toți cei care se gândesc să ia un câine sau o pisică sau orice animal de companie.” – Cristina Iordache

