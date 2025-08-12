Exclusiv | Nu e doar „șezi” și „culcat”: Secretul unui câine ascultător începe cu tine / Sfaturile instructorului canin Răzvan Gavrilă (VIDEO)

Când vine vorba despre câini bine crescuți, mulți dintre noi ne gândim la comenzile clasice: „șezi”, „culcat”, „stai”. Dar adevărul este că ascultarea unui câine începe cu mult înainte de aceste cuvinte. În cel mai recent episod al podcastului EduPet, Ioana Cosma a stat de vorbă cu instructorul canin Răzvan Gavrilă despre cum se formează o relație solidă cu patrupedul tău și cum poți începe corect dresajul, indiferent de vârsta câinelui.

Dresajul începe din prima zi… și nu se termină niciodată

Răzvan Gavrilă subliniază că primele lecții nu încep la școala de dresaj, ci acasă, din momentul în care câinele intră în familia ta. Ideal, acest lucru se întâmplă la vârsta de 8 săptămâni, când puiul poate fi separat de mamă. „Predresajul” înseamnă acomodarea cu noul mediu și cu oamenii, învățarea unor rutine și construirea unei legături bazate pe încredere.

Și nu există o „vârstă de oprire”: dresajul este un proces continuu, la fel ca învățarea în cazul oamenilor.

Conexiunea cu câinele – ingredientul esențial

Mulți stăpâni se concentrează pe comenzi imediat ce aduc câinele acasă. Dar, după cum spune instructorul, patrupedul abia atunci încearcă să înțeleagă cine ești și de ce se află acolo. Înainte de orice „șezi” sau „culcat”, trebuie să existe atenție și disponibilitate din partea câinelui – lucruri care se obțin prin interacțiune constantă și pozitivă.

Un exercițiu simplu: ieși la plimbare fără să te pierzi în telefon sau în gânduri. Laudă câinele când merge frumos lângă tine, vorbește cu el și răsplătește-l atunci când ignoră distragerile din jur.

Recompensa corectă face diferența

Multe persoane, mai ales cele în vârstă, își răsplătesc câinii cu pâine sau resturi de la masă. Pe lângă faptul că aceste alimente nu sunt sănătoase, ele transmit mesaje greșite. În schimb, Răzvan recomandă să iei cu tine hrană specială pentru câini atunci când ieși afară și să o oferi doar pentru comportamentele dorite: mers frumos pe lângă tine, ignorarea altor câini, stat cuminte pe bancă.

Astfel, mâncarea devine „muncită” și câinele înțelege clar pentru ce este răsplătit.

Comenzile vin după relație

Gesturile sunt primele pe care câinele le învață. De exemplu, pentru „șezi”, ridici o bobiță deasupra capului câinelui, iar el, urmărind mișcarea, se așază singur. Abia după ce gestul devine reflex, se introduce cuvântul.

Iar dacă scopul tău nu este performanța, ci doar plimbări liniștite alături de prietenul tău patruped, comenzile clasice pot fi minime – totul depinde de relația pe care o aveți.

