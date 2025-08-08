Exclusiv | Secretele instructorului canin Răzvan Gavrilă: ”Nu există câini care nu pot fi dresați, însă dresajul durează toată viața” (VIDEO)

În cel mai recent episod EduPet, jurnalista Ioana Cosma a stat de vorbă cu Răzvan Gavrilă, un instructor canin cu experiență, care ne dezvăluie adevărul despre dresajul câinilor — și despre legătura specială dintre om și patruped.

Secretele instructorului canin Răzvan Gavrilă

Răzvan ne explică faptul că nu există câini „care să nu poată fi dresați”, ci doar metode și timp diferit pentru fiecare. „Dresajul durează toată viața”, spune el, subliniind că relația cu animalul de companie este un proces continuu de învățare și adaptare.

În discuție, aflăm cum a reușit să adapteze dresajul pentru perioada pandemiei, desfășurând cursuri în sistem online, dar și câteva anecdote amuzante despre cele mai neobișnuite nume de câini pe care i-a întâlnit. Totodată, Răzvan ne împărtășește care ar fi câinele ideal, cel care ar putea deveni „președintele canin al planetei”.

Vă invităm să urmăriți interviul video integral pentru a descoperi toate secretele și poveștile fascinante ale acestui specialist în comportamentul canin.

