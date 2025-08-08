EDUPET

Exclusiv | Secretele instructorului canin Răzvan Gavrilă: ”Nu există câini care nu pot fi dresați, însă dresajul durează toată viața” (VIDEO)

Ioana Cosma 8 august 0 comentarii
Instructorul canin Răzvan Gavrilă și jurnalista Ioana Cosma Sursa foto: Pets&Cats

În cel mai recent episod EduPet, jurnalista Ioana Cosma a stat de vorbă cu Răzvan Gavrilă, un instructor canin cu experiență, care ne dezvăluie adevărul despre dresajul câinilor — și despre legătura specială dintre om și patruped.

Secretele instructorului canin Răzvan Gavrilă

Răzvan ne explică faptul că nu există câini „care să nu poată fi dresați”, ci doar metode și timp diferit pentru fiecare. „Dresajul durează toată viața”, spune el, subliniind că relația cu animalul de companie este un proces continuu de învățare și adaptare.

În discuție, aflăm cum a reușit să adapteze dresajul pentru perioada pandemiei, desfășurând cursuri în sistem online, dar și câteva anecdote amuzante despre cele mai neobișnuite nume de câini pe care i-a întâlnit. Totodată, Răzvan ne împărtășește care ar fi câinele ideal, cel care ar putea deveni „președintele canin al planetei”.

Vă invităm să urmăriți interviul video integral pentru a descoperi toate secretele și poveștile fascinante ale acestui specialist în comportamentul canin.

  • Ioana Cosma a intrat în presă în 1994, activând la televiziunea locală NCN Cluj, apoi s-a transferat la Pro TV - unde timp de 28 de ani a fost reporter, redactor și realizator de emisiuni. A realizat în decursul timpului mii de emisiuni live și a transmis de la unele dintre cele mai mari evenimente sportive și nu numai. Mare iubitoare de animale, Ioana salvează și militează pentru respect pentru necuvântătoare. Colaboararea cu Pest&Cats a început-o din prima zi de existență a site-ului. E mândră că are acasă 5 căței și 3 pisici - care îi fac viața mai frumoasă.

Sursa foto: Pets&Cats

By Ioana Cosma

