Virusul West Nile nu afectează doar oamenii. Ce trebuie să știe toți stăpânii de pisici / Cum îți protejezi felina de acest inamic invizibil

În fiecare vară, odată cu apariția țânțarilor, autoritățile raportează noi cazuri de infectări cu West Nile. Virusul este transmis în principal prin mușcătura țânțarilor infectați și poate afecta atât oamenii, cât și o gamă largă de animale, cum ar fi pisicile. În cazul oamenilor, infecția este adesea ușoară sau chiar asimptomatică, alteori provoacă encefalită sau meningită virală, potențial fatale.

Virusul West Nile, o amenințare pentru pisicile noastre

Deși recomandările pentru oameni, cum ar fi purtarea hainelor cu mânecă lungă, evitarea ieșirilor în aer liber seara și utilizarea repelentelor, sunt bine cunoscute, mai puțin discutată este întrebarea cum ne protejăm animalele de companie, în special pisicile?

Mulți stăpâni presupun că pisicile nu se îmbolnăvesc, însă realitatea contrazice acest mit. Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din statul New Hampshire confirmă că feline pot fi infectate cu virusul West Nile.

Căile de transmitere sunt două:

Mușcătura unui țânțar infectat – metoda clasică, identică cu cea prin care oamenii iau virusul.

Consumul unui animal infectat – pisicile care vânează păsări sau rozătoare bolnave iau virusul prin ingestie.

Totuși, există și vești bune: boala nu se transmite de la pisică la om. Așadar, nu există risc de contagiune directă în familie.

Cum se manifestă infecția la pisici

Un aspect complicat al infecției este că, în multe cazuri, pisicile nu prezintă simptome evidente. Ele pot fi asimptomatice, purtând virusul fără a arăta semne de boală.

Simptomele sunt:

Letargie – lipsa de interes pentru joacă sau activități obișnuite, somn prelungit.

Scăderea apetitului – consum redus de hrană sau refuz total al acesteia, potrivit Comitetului consultativ european pentru bolile pisicilor (ABCD).

În cazuri rare apar tulburări neurologice, cum ar fi dezechilibrul sau convulsiile.

Diagnosticul este dificil și necesită consult veterinar și teste de laborator, mai ales pentru că aceste simptome pot fi comune altor boli virale sau bacteriene.

Tratamentul e adaptat simptomelor, nu virusului

Nu există un tratament antiviral specific pentru virusul West Nile la pisici. Veterinarii se concentrează pe ameliorarea simptomelor și susținerea organismului în lupta cu infecția, cum ar fi:

Hidratare – perfuzii intravenoase în caz de deshidratare.

Alimentație adaptată – diete ușor digerabile și bogate în nutrienți.

Medicamente pentru controlul febrei sau al durerii – doar la recomandarea veterinarului.

Recuperarea depinde în mare măsură de starea generală a pisicii înainte de infectare și de funcționarea sistemului său imunitar.

Există vaccin pentru pisici?

În prezent nu există vaccin aprobat împotriva virusului West Nile pentru pisici. Singurul vaccin autorizat este destinat cailor, o specie mult mai predispusă la complicații severe. În absența vaccinului, protecția pisicii tale depinde aproape în întregime de măsurile pe care le iei acasă și în mediul în care trăiește.

Cum îți protejezi pisica de virus

Evită expunerea la țânțari

Ține pisica în casă în special dimineața și seara, perioadele de activitate maximă a țânțarilor.

Montează plase de protecție la ferestre și uși.

Evită zonele cu apă stătătoare, care pot fi locuri de reproducere pentru țânțari.

Limitează comportamentul de vânătoare

Nu lăsa pisica să prindă păsări sau rozătoare.

Dacă felina are acces afară, supravegheaz-o sau ia în considerare o lesă și un ham pentru ieșirile în aer liber.

Nu folosi insecticide pentru oameni pe animale

Substanțele repelente pentru uz uman sunt toxice pentru pisici. Acestea se pot linge și ingera produsul, provocând intoxicații grave, cu simptome precum vărsături sau convulsii.

Consultă medicul veterinar la primele semne de boală

Orice schimbare de comportament, pierdere în greutate sau lipsă de energie trebuie investigată. Intervenția timpurie face diferența în evoluția bolii.

De ce prevenția este cea mai bună soluție

Deși virusul West Nile nu se numără printre cele mai frecvente boli la pisici, riscul există, iar lipsa unui vaccin face ca măsurile preventive să fie vitale. Protejându-ți pisica de mușcăturile de țânțar și de contactul cu animale infectate, reduci aproape complet șansele de îmbolnăvire. În plus, aceste măsuri îi îmbunătățesc calitatea vieții, reducând expunerea la multe alte boli transmise de paraziți.