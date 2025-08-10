Pisicile reduc riscul de infarct și AVC la oameni. Cum te poate ajuta pisica să trăiești mai mult / Știința îți va schimba modul în care privești animalele de companie

După o zi lungă și stresantă, nimic nu este mai reconfortant decât să te relaxezi pe canapea cu pisica torcând în poală. Iubitorii de pisici știu că aceste animale dau o stare de bine, dar mulți nu realizează că felinele le îmbunătățesc starea de sănătate. Cercetările științifice au demonstrat că simplul act de a deține o pisică nu doar calmează mintea, ci scade tensiunea arterială și are efecte pozitive asupra inimii.

Cât de benefice sunt pisicile pentru oameni

Unul dintre cele mai remarcabile studii care leagă sănătatea cardiovasculară de prezența pisicilor a fost publicat în 2009, în „Journal of Vascular and Interventional Neurology”. Această cercetare, realizată pe parcursul mai multor decenii, a evidențiat faptul că proprietarii de pisici au un risc semnificativ mai mic de des din cauza bolilor cardiovasculare, cum ar fi infarctul miocardic, accidentele vasculare cerebrale sau alte afecțiuni cardiace, comparativ cu cei care nu au deținut niciodată o pisică.

Pentru a se asigura că rezultatele nu sunt influențate de alți factori de risc, cercetătorii au ajustat datele în funcție de vârstă, sex, etnie, indicele de masă corporală, fumat, diabet, colesterol și alte elemente cheie. Surprinzător, chiar și cei care au avut pisici în trecut, dar nu mai dețineau în prezent prezentau un risc redus de infarct față de persoanele fără experiență în animale de companie.

Animalele de companie și reglarea tensiunii arteriale

Un studiu mai recent, publicat în revista „Hypertension”, a explorat efectele deținerii animalelor de companie asupra tensiunii arteriale, în special în condiții de stres mental. 48 de participanți, toți cu hipertensiune arterială și tratament medicamentos, au fost monitorizați în privința răspunsului lor la stres.

Rezultatele au arătat că, deși tratamentul medicamentos reduce tensiunea arterială în stare de repaus, cei cu animale de companie au manifestat o reacție mult mai blândă la stresul mental. Asta înseamnă că prezența unui animal de companie are un efect protector suplimentar.

Aceste studii fac parte dintr-un număr mult mai mare de cercetări care confirmă impactul pozitiv al animalelor asupra sănătății inimii. De altfel, Asociația Americană a Inimii (AHA) a emis o declarație științifică ce sintetizează dovezile și evidențiază legătura între animale și reducerea factorilor de risc cardiovasculari.

Printre cele mai notabile cercetări menționate se numără:

Un studiu australian din 1992, care a analizat 5.741 de participanți, a arătat că proprietarii de animale aveau o tensiune arterială sistolică mult mai scăzută, indiferent de nivelul socio-economic sau indicele de masă corporală.

Un studiu din 2002 pe 240 de cupluri căsătorite a concluzionat că tensiunea arterială sistolică și diastolică avea valori mai mici la proprietarii de câini sau pisici.

O cercetare din 2003 pe pacienți cu infarct a evidențiat o variabilitate mai mare a ritmului cardiac la proprietarii de animale, corelat cu un risc mai scăzut de mortalitate.

Pisicile sun o sursă de confort și sănătate

Pentru iubitorii de pisici, aceste studii nu fac decât să confirme ce știu deja: compania unei pisici aduce nu doar bucurie și alinare sufletească, ci contribuie la sănătatea noastră. Fie că torc, se freacă de stăpâni sau dorm lângă ei, aceste animale mici pot fi un remediu natural împotriva stresului și afecțiunilor cardiovasculare.

Așadar, dacă ai o pisică, iubește-o din toată inima și bucură-te de momentele liniștite pe care ți le oferă, știind că te ajută să ai o inimă mai sănătoasă și o viață mai fericită.