STUDIU: Asemănări surprinzătoare între creierul pisicilor cu demență și al persoanelor cu Alzheimer

Pisicile pot dezvolta demență în mod similar cu oamenii afectați de boala Alzheimer, arată un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Edinburgh. Descoperirea oferă speranțe pentru progrese importante în înțelegerea și tratarea acestei afecțiuni, notează DPA/PA Media, citată de Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pentru a explora noi opțiuni de tratament, experții au analizat post-mortem creierul a 25 de pisici care prezentaseră simptome de demență, precum confuzie, tulburări de somn și creșterea vocalizării. Spre deosebire de rozătoarele modificate genetic utilizate anterior în cercetare, pisicile dezvoltă în mod natural astfel de modificări cerebrale.

Pisicile dezvoltă demenţă în mod similar cu oamenii

Analiza a arătat o acumulare de beta-amiloid – proteină toxică asociată cu Alzheimer – în sinapsele pisicilor vârstnice cu demență. Cercetătorii consideră că acest lucru reprezintă un model natural precis pentru studierea bolii la oameni.

În plus, au fost identificate dovezi de „tăiere sinaptică”, un proces prin care celulele de susținere ale creierului (astrocitele și microglia) acaparează sinapsele afectate. Acest mecanism, normal în dezvoltarea creierului, poate contribui însă la apariția demenței.

„Demența este o boală devastatoare, fie că afectează oamenii, pisicile sau câinii. Descoperirile noastre evidențiază asemănările izbitoare între demența felină și boala Alzheimer la oameni”, a declarat Robert McGeachan, coordonatorul studiului. El a subliniat că pisicile ar putea oferi un model mai fidel al bolii decât animalele de laborator tradiționale, cu beneficii pentru ambele specii.

Danielle Gunn-Moore, specialist în medicină felină, a adăugat: „Demența felină este atât de tulburătoare, pentru pisică și pentru stăpânul ei. Prin studii ca acesta vom înțelege cum să le tratăm mai bine. Toată lumea are de câștigat – pisicile, proprietarii lor, persoanele cu Alzheimer și apropiații acestora.”

Citește și:

VIDEO | Un Pomeranian curajos a alungat ursul care a pătruns în casa stăpânilor săi: Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere

Petiție pentru schimbarea legii în Marea Britanie după ce o pisică a fost ucisă de un câine