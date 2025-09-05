Pisică eutanasiată după ce a contractat gripă aviară din hrană crudă: Ce măsuri de precauție trebuie să iei pentru a-ți proteja animalul

Un caz tragic a pus în gardă comunitatea iubitorilor de animale din întreaga lume. O pisică din San Francisco a contractat virusul gripei aviare H5N1 și a fost eutanasiată, cel mai probabil după ce a consumat hrană crudă pentru animale de companie.

Acest incident subliniază riscurile asociate cu dietele bazate pe carne crudă și necesitatea de a lua măsuri de precauție pentru a-ți proteja animalul de companie.

Ce s-a întâmplat exact

În luna iulie, o pisică de interior din San Francisco a prezentat simptome severe, inclusiv dificultăți de respirație și probleme neurologice. Testele de laborator au confirmat prezența virusului gripei aviare H5N1. Ancheta a arătat că pisica a consumat “RAWR Raw Cat Food Chicken Eats”, iar testele ulterioare au descoperit aceeași tulpină de virus atât în pisică, cât și în loturile de hrană, notează Times of India.

Ceea ce face acest caz și mai alarmant este faptul că tulpina virusului este identică cu cea detectată în focarele de gripă aviară din rândul vacilor de lapte și al păsărilor de curte din Statele Unite. Deși producătorul a retras loturile afectate, incidentul servește drept un avertisment clar pentru toți stăpânii de animale.

Riscurile gripei aviare H5N1 pentru pisici

Virusul H5N1 este extrem de periculos pentru pisici, provocând o evoluție rapidă a bolii și, adesea, decesul. Simptomele afectează sistemele respirator și nervos, putând duce la convulsii și insuficiență respiratorie severă în doar câteva zile. Veteranii și experții avertizează că dietele cu hrană crudă pot amplifica semnificativ acest risc.

Simptome la care trebuie să fii atent:

Letargie, pierderea poftei de mâncare sau febră

Secreții nazale sau oculare, ochi inflamați

Dificultăți de respirație (tuse, respirație îngreunată)

Semne neurologice (tremurături, convulsii, lipsa de coordonare)

Dacă animalul tău de companie prezintă unul sau mai multe dintre aceste simptome, mai ales după ce a consumat hrană crudă, este vital să soliciți imediat asistență veterinară.

Măsuri de protecție pentru pisica ta

Deși nu există un tratament eficient pentru gripa aviară la pisici, prevenția este cheia. Iată câteva sfaturi esențiale pentru a-ți proteja cel mai bun prieten:

Evită dietele cu hrană crudă: Experții recomandă cu tărie să eviți hrana bazată pe carne crudă sau produse nepasteurizate. Optează pentru mese gătite în casă, preparate corespunzător, sau pentru diete comerciale de renume, care au fost supuse unui proces de sterilizare la temperaturi înalte. Ține pisica în casă: Limitarea expunerii la animale sălbatice, păsări și medii potențial contaminate reduce drastic riscul de infecție. Respectă igiena: Spală-te întotdeauna bine pe mâini după ce manipulezi hrana animalelor de companie. De asemenea, ia în considerare schimbarea hainelor după contactul cu animale de la ferme, păsări sălbatice sau carne crudă. Fii informat: Verifică numerele de lot afectate în cazul unui eventual recall și abține-te să le mai folosești, chiar dacă sunt produse pe care le ai deja în casă.

Concluzie

Cazul tragic al pisicii din San Francisco reprezintă un semnal de alarmă pentru toți stăpânii de animale. Protejarea pisicii de gripa aviară H5N1 implică măsuri simple, dar cruciale, precum evitarea dietelor cu hrană crudă și menținerea unei igiene riguroase. Fii proactiv și responsabil pentru a-i asigura animalului tău o viață lungă și sănătoasă.

