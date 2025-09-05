Studiu surprinzător: Stăpâniii de câini ar sări peste propriile mese pentru a-și hrăni animalele

Un nou sondaj realizat pe aproape 10.000 de proprietari de câini din Statele Unite dezvăluie schimbări semnificative în comportamentul consumatorilor și în prioritățile lor privind hrana pentru animale de companie. Rezultatele arată că stăpânii de câini sunt dispuși să facă sacrificii financiare și personale pentru nutriția câinilor lor, adoptând obiceiuri inspirate de tendințele alimentației umane.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Potrivit Studiului Dog Food Advisor 2025, 52% dintre proprietari ar sări peste propria masă pentru a-și hrăni câinele, iar 92% ar intra în datorii pentru a plăti tratamente veterinare de urgență. Mai mult, 96% dintre respondenți au declarat că nu și-ar abandona niciodată câinele din motive financiare, notează Pet Food Industry.

Diete pentru câini, după modelul oamenilor

Tendințele alimentare umane influențează tot mai mult hrana pentru animale. Conform sondajului, 56% dintre proprietari cred că patrupezii ar trebui să urmeze diete curate, organice și echilibrate. Peste jumătate dintre respondenți (53%) au declarat că sunt mai preocupați de nutriția câinelui lor decât de propria alimentație, 55% oferă suplimente zilnice, iar 50% pregătesc mese homemade din cauza îngrijorărilor legate de produsele comerciale.

Andrew Dickens, editorul Dog Food Advisor, explică:

“Aceste rezultate arată cât de implicați sunt emoțional și financiar americanii față de câinii lor. De la săritul meselor proprii la gătitul de diete homemade, părinții de animale aplică aceleași standarde de sănătate și nutriție pe care le folosesc pentru ei înșiși – organic, transparent și funcțional.”

Preferințe privind sursa ingredientelor

Sondajul arată și o puternică preferință pentru ingredientele locale: 92% dintre proprietari sunt dispuși să hrănească animalele cu produse americane, iar 64% acceptă ingrediente canadiene. Totuși, acceptarea scade semnificativ pentru ingredientele din Uniunea Europeană (sub 50%), Mexic (20%) și China (6%).

Schimbarea surselor de încredere pentru sfaturi nutriționale

În ceea ce privește recomandările de nutriție, proprietarii de câini se îndepărtează de tradiționalul sfat veterinar. Doar 25% se bazează pe veterinari, în timp ce 56% sunt influențați de recenziile Dog Food Advisor. Rețelele sociale au impact asupra a 30% dintre respondenți, în special asupra tinerilor.

Cumpărături online și diete speciale

Platforma Chewy are 35% din vânzările de hrană pentru câini, indicând o creștere continuă a modelelor de abonament și comerț online în industria hranei pentru animale.

Atitudinile față de dietele specializate sunt mixte: 25% consideră periculoasă hrana fără cereale, 60% nu ar hrăni câinii cu carne cultivată în laborator, iar proteinele din insecte sunt acceptate de 21% dintre proprietari, în special de cei tineri și preocupați de mediu.

Citește și:

„Ora cu și pentru animale” ar putea intra în școlile din toată țara din 2026. Ce spun autoritățile și specialiștii / Interviu cu cercetătoarea Mădălina Lixandru (VIDEO&FOTO)

Cum ne-au schimbat câinii și pisicile evoluția: Ce au descoperit studenții de la Oxford