Cum ne-au schimbat câinii și pisicile evoluția: Ce au descoperit studenții de la Oxford

De mii de ani, câinii și pisicile ne sunt alături, dar ți-ai pus vreodată întrebarea cum ne-au influențat ei evoluția și modul de viață? La Oxford College, studenții din primul an au ocazia să descopere exact acest lucru, printr-un curs unic: „Biologia animalelor de companie”.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Știința iubirii pentru animale

Cursul este coordonat de dr. Natalia Bayona Vásquez, profesor asistent de biologie, care mărturisește că inspirația i-a venit chiar de la propriul câine.

„Am un Weimaraner și, ca om de știință, când am devenit stăpân de câine, mi-au apărut o mulțime de întrebări. Majoritatea dintre noi iubim animalele, așa că m-am gândit că ar fi o idee grozavă să dezvolt un curs despre biologia lor.” – dr. Natalia Bayona Vásquez

Ce studiază studenții la Oxford despre câini și pisici

Seminarul le arată tinerilor cum domesticirea animalelor a influențat civilizația umană și cum oamenii și animalele de companie au evoluat împreună. Printre subiectele explorate se numără:

evoluția și adaptarea speciilor,

comportamentele și mecanismele creierului,

influențele mediului asupra animalelor.

Pe lângă teoria din clasă, studenții fac și activități practice și analizează baze de date cu mii de câini pentru a formula ipoteze și a le testa științific, notează Emory News Center.

De la adăposturi de animale la cercetări reale

Un moment de atracție al cursului este vizita la Atlanta Humane Society, unde studenții observă testele de comportament aplicate câinilor. Înapoi în laborator, ei folosesc date reale pentru a analiza întrebări precum:

Sunt câinii de lucru mai agresivi?

Există o legătură între nivelul de energie și speranța de viață a câinilor?

Contează dimensiunea atunci când vine vorba de frică?

Cât de mult influențează evoluția capacitatea unui câine de a fi dresat?

Ba chiar au comparat modul în care reacționează un câine, o pisică și un cimpanzeu la aceleași gesturi umane.

Ce spun studenții despre curs

Pentru mulți, experiența a fost de neuitat.

„Biologia animalelor de companie a fost una dintre cele mai memorabile clase din primul meu an la Oxford. Mi-a arătat că știința poate fi personală și plină de sens.” – Emma Li, studentă la biologie și informatică.

Colega ei confirmă:

„Vizita la Humane Society a fost un moment special – am aflat povești emoționante despre câini adoptați sau abandonați.” – Stephanie Li

Concluzia profesorului: animalele ne ajută să fim curioși

Dr. Bayona Vásquez speră ca studenții să își dezvolte nu doar cunoștințe, ci și o curiozitate permanentă.

„Animalele de companie ne aduc bucurie, dar ne pot și învăța cum să punem întrebări științifice despre lumea din jurul nostru.” – dr. Bayona Vásquez

Citește și:

Delicioasă pentru oameni, letală pentru pisici. O legumă banală face ravagii în organismul felinelor, dacă e ingerată accidental / Un studiu arată cum atacă globulele roșii, ducând la letargie, pierderea apetitului și chiar moarte

O româncă la vârful Mars Pet Nutrition: Nicoleta Eftimiu preia conducerea în România, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și Moldova