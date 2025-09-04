„Ora cu și pentru animale” ar putea intra în școlile din toată țara din 2026. Ce spun autoritățile și specialiștii / Interviu cu cercetătoarea Mădălina Lixandru (VIDEO&FOTO)

Programul educațional unic în România, „O oră cu și pentru animale”, funcționează deja în școlile din Ilfov și așteaptă avizul Ministerului Educației pentru a fi introdus în anul 2026 și la nivel național. Opționalul își propune să îi învețe pe copii cum să se comporte responsabil și empatic cu animalele, contribuind astfel la formarea unei societăți mai educate și mai prietenoase față de acestea. Prin implicarea directă a copiilor în activități practice și interactive, programul nu doar că le oferă cunoștințe despre protecția animalelor, ci le dezvoltă și competențe socio-emoționale esențiale: empatie, colaborare, simț civic și gândire critică.

„Ora cu și pentru animale”, din Ilfov în toată țara

Copiii din Ilfov au învățat la școală, prin contact direct cu animale, că respectul pentru viață se învață cel mai bine prin experiență. Inițiative precum aceasta demonstrează că educația timpurie poate avea un impact pe termen lung atât asupra bunăstării animalelor, cât și asupra sănătății și coeziunii comunităților. România are acum oportunitatea de a integra aceste lecții în școli, pregătind generații de tineri mai responsabili, mai empatici și mai conectați la mediul înconjurător.

„O oră cu și pentru animale” nu este doar despre animale, ci despre modul în care învățăm să trăim în armonie cu întreaga natură și să fim mai buni unii cu ceilalți, de la mic la mare, în fiecare comunitate. Proiectul a început acum trei ani, când echipele Protecției Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov și voluntarii Animal Society au mers în școlile din Ciolpani și Domnești pentru a discuta cu elevii despre grija față de animale, iar ulterior, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, doi medici veterinari au realizat materialele educaționale.

„Empatia se învață. Ne ajută mult și faptul că, în general, copiii sunt fascinați de animale. Un copil care studiază în școală grija față de alte ființe, care învață despre nevoile animalelor sau despre cum să interacționeze în siguranță cu ele, va deveni un adult informat și responsabil. Aceste cursuri sunt concepute ca să stimuleze dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială”, a declarat pentru Pets&Cats Cristina Caliu, reprezentant al Direcției Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov.

Cursul cuprinde cinci module practice, de la îngrijirea responsabilă a animalelor și prevenirea abuzurilor, până la rolul lor în viața oamenilor și aspecte legate de sănătatea publică. În școlile unde a fost pilotat, opționalul a adus rezultate vizibile: copiii au devenit mai empatici, au înțeles importanța sterilizării și au conștientizat că bunăstarea animalelor este strâns legată de bunăstarea comunității.

Laura-Mădălina Lixandru este doctor în științe politice la Universitatea din București, medic veterinar și, în prezent, cercetătoar postdoctoral la Estonian University of Life Sciences – Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences.

Interviu cu Laura- Mădălina Lixandru, cercetător postdoctoral la Estonian University of Life Sciences

Reporter: Cum a apărut ideea opționalului „Ora cu și pentru animale” în școlile din Ilfov?

Mădălina Lixandru: Ne-am alăturat cu entuziasm inițiativei Direcției Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov și a Inspectoratului Școlar Județean Ilfov de a crea un opțional despre protecția și bunăstarea animalelor, dedicat copiilor din ciclul gimnazial. Anul trecut a fost primul an în care am lucrat cu clasele a V-a și a VI-a din școlile participante, pe baza programei aprobate de ISJ Ilfov. În prezent, a fost depusă documentația necesară la Ministerul Educației pentru ca opționalul să fie extins la nivel național.

Am contribuit la dezvoltarea materialelor educaționale pentru profesori și elevi. Împreună cu colegii de la Protecția Animalelor și Fundația Visul Luanei, am gândit conținuturi interactive și activități care să-i ajute pe copii să înțeleagă concepte complexe într-un mod integrat, adaptat vârstei lor. Rezultatele au fost extraordinare: s-a observat o îmbunătățire a interesului, participării și disciplinei elevilor, dar și o deschidere mai mare a copiilor de a ajuta și de a înțelege nevoile animalelor. Anul acesta vom publica în jurnale științifice de specialitate rezultatele evaluării de la finalul primului an de „Ora cu și pentru animale”.

Am prioritizat educația umană („humane education”) în cadrul acestui opțional, axându-ne pe protecția și bunăstarea animalelor, în contextul One Health („O singură sănătate”). Programa include teme precum respectul față de toate formele de viață, drepturile și nevoile animalelor, deținerea responsabilă de animale, interacțiunea corectă și în siguranță cu animalele sălbatice, dar și teme de sănătate publică. Scopul este conștientizarea interacțiunilor complexe la interfața om–animal–mediu. Materialele educative și activitățile din cadrul „Ora cu și pentru animale” folosesc abordarea integrativă One Health pentru a ajuta elevii să navigheze teme precum schimbarea climatică, nutriția sănătoasă (a noastră și a animalelor din jurul nostru), nevoia de îngrijire adecvată pentru a preveni bolile transmise între om și animale ș.a.m.d. Astfel, sperăm să ajutăm elevii să învețe cum să se raporteze responsabil la lumea în care trăiesc.

Reporter: Cum ați contribuit la elaborarea acestui program și ce ați adus din experiența dvs. internațională?

Mădălina Lixandru: În acest proiect, fiecare am adus experiența practică la nivelul comunităților locale și competențele individuale, profesionale, iar în cazul meu, experiența de medic veterinar și implicarea în activități comunitare în România, plus activitatea de cercetător în Estonia, implicat în proiecte internaționale cu componentă One Health (Canleish, ARTVOC, VOLATEVS). Prioritatea noastră a fost menținerea unui standard înalt din perspectiva calității informațiilor, dar și „traducerea” lor într-un limbaj accesibil elevilor și comunităților din care fac parte. Ca şi colegii mei, cred că materialele educaţionale pentru „Ora cu şi pentru animale” trebuie să răspundă întrebărilor şi nevoilor reale ale comunităților în care activăm. De aceea mă bucur atât de mult că am început acest proiect în Ilfov, unde contextul socioeconomic este destul de divers și unde sunt elevi cu acces de altfel limitat la STEAM. Scopul nostru e să reuşim să le stârnim interesul pentru ştiinţă şi să le facilităm accesul la informaţii de calitate, multidisciplinare şi integrative, pe întelesul lor.

Cea mai mare bucurie e să aducem împreună profesioniști din domenii variate – polițiști, medici veterinari, reprezentanți ai administrației locale, dar și reabilitatori de animale sălbatice – pentru a oferi elevilor perspective complementare, care stimulează gândirea critică. Ne dorim ca elevii să se simtă încurajați să participe la viața comunității, să devină cetățeni informați și activi. Personal, ce îmi place cel mai mult este să văd, în vizitele în școli, sunt elevi bine informați, curajoși și implicați.

Reporter: În Estonia sau în alte țări în care ați activat, există astfel de inițiative? Ce putem învăța de acolo?

Mădălina Lixandru: În Estonia, inspirați de „Ora cu și pentru animale”, deci cumva venindîn sens invers, am dezvoltat un curs online disponibil începând cu această săptămână pe platforma online a universității EMU. Gandit pentru elevii de liceu din Estonia, cursul se numește „One Health for a Resilient Future” şi reflectă experiența noastră de a fi în școli la „Ora cu si pentru animale”. In cadrul cursului, introducem proiecte de cercetare şi situaţii reale pentru a stimula elevii sa abordeze multidisciplinar temele studiate.

M-am bucurat foarte tare să pot prezenta, în capitolul despre protecţia animalelor,inițiativele colegilor noștri din România, de la Consiliul Județean Ilfov – „Umple golul din viața ta”, campaniile de adopții, sterilizări și de educaţie în comunităţi. De asemenea, am discutatdespre exportul de animale vii folosind ca exemplu cazul navei „Queen Hind”, ce transporta oi din România către Orientul Mijlociu dar şi situaţia cailor de la Letea şi strategiile de management.

Folosim exemple din România, din Estonia și din alte țări pentru a ilustra cum se conectează, de exemplu, contaminarea mediului cu sănătatea noastră și cu sănătatea animalelor, sau de ce e important să fim atenți la ce tip de ouă folosim și cum influențează bunăstarea găinilor care produc aceste ouă sănătatea noastră.

La nivel internaţional, există diferite iniţiative – predominant venind din zona non-guvernamentală (PETA, RSPCA, etc.) de educaţie umană, de la care am avut de învăţat în dezvoltarea materialelor educaţionale pentru elevii din România.

Reporter: Care sunt principalele diferențe dintre educația față de animale din România și cea din alte state europene?

Mădălina Lixandru: Cred că România are mare nevoie de astfel de programe. Un posibilmotiv pentru care nu sunt atât de regăsite la nivel formal, curricular în alte țări este că ele fac parte din cultura comunităților respective și poate că nevoia nu este la fel de mare. De exemplu, situația animalelor fără stăpân din România sau cultura deținerii responsabile necesită eforturi concertate, de durată. În România cred mai avem de evoluat în această direcţie și este salutar că avem oportunitatea de a discuta aceste teme de la nivel gimnazial.

Dacă luăm în calcul faptul că aceste informaţii sunt adesea disponibile abia la nivel universitar, cu predilecţie pentru cei ce aleg să urmeze o carieră în zona medicală, este altfelfoarte dificil să te educi despre teme precum impactul sănătății mediului asupra sănătății noastre sau a animalelor din viața noastră, de ce bunăstarea animalelor are un impact direct asupra sănătății noastre, sau de ce trebuie sa fii un stăpân responsabil de animale. Un exemplu simplu dar ilustrativ de la „Ora cu si pentru animale” este dezbaterea despre codurile de pe cartoanele de oua ca reflecție a standardelor de bunăstare a găinilor ouătoare şi ce înseamnă acestea din perspectiva alegerilor noastre ca si consumatori.

De aceea, din punctul meu vedere, consider că „Ora cu si pentru animale” este o inițiativăunică şi extraordinar de necesară, ce ajută la formarea unor comunități mai responsabile, mai empatice şi implicate și, poate mai sănătoase.

Reporter: Care este mesajul dvs. pentru părinți, profesori și copii în pragul unui nou an școlar, în contextul acestui program?

Mădălina Lixandru: Mesajul meu pentru copii este să continue să rămână curioși și să descopere și alte voci decât cele cu care sunt obișnuiți – în felul acesta, poate vor reuși să audă vocea animalelor din viața lor. Noi avem foarte multă recunoștință pentru entuziasmul cu care am fost primiți, atât de către copii şi profesori, cât și de către părinți. Deschiderea cu care am fost primiți în școli și la evenimentele din comunități, în interacțiunile directe, ne inspiră şi ne motivează să continuăm. Ne dorim ca aceştia să rămână motivați, să-i sprijine și să-i încurajezepe copii să descopere „Ora cu şi pentru animale”. Anul acesta avem planificate o multitudine de activități super interesante și abia așteptăm ca, odată ce începe școala, elevii să descopere ce am planificat. Iar noi abia așteptăm sa ii revedem la vizitele în şcoli!

Opționalul „Ora cu și pentru animale” ar putea fi introdus la nivel național începând cu anul școlar 2026, după ce proiectul de programă a fost înaintat Ministerului Educației pentru aprobare, a declarat Cristina Ghiță, inspector adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Ilfov. Programul a demonstrat deja un impact semnificativ asupra empatiei, responsabilității și comportamentelor prosociale ale elevilor din Ilfov.

Reporter: Ce reacții ați primit până acum din partea elevilor, profesorilor și părinților?

Cristina Ghiță: Feedback-ul obținut de la elevi evidențiază un impact semnificativ al programului asupra atitudinilor, comportamentelor prosociale și percepției asupra propriei învățări.

În ceea ce privește dimensiunea atitudinală, rezultatele obținute arată un impact clar în conturarea unei atitudini empatice față de animale. Activitățile de învățare propuse au contribuit la dezvoltarea unei perspective moral-afective profunde, în care animalele sunt percepute ca ființe sensibile, capabile de emoții complexe. În ansamblu, putem observa o interiorizare a valorilor precum grijă și responsabilitate, valori esențiale pentru formarea unei relații sănătoase între copii și mediul înconjurător.

La nivel comportamental, se remarcă o tendință generală de optimizare a relațiilor pozitive între colegi și de promovare a cooperării. În ansamblu, aceste date sugerează consolidarea unui comportament prosocial și o creștere a sensibilității față de nevoile celor din jur, inclusiv ale animalelor.

În ceea ce privește impactul asupra învățării și implicării școlare, datele obținute conturează o posibilă relație între implicarea emoțională și dezvoltarea abilităților cognitive și sociale. Chiar dacă nu putem atribui aceste progrese exclusiv programei Ora cu și pentru animale, frecvența ridicată a răspunsurilor pozitive sugerează o contribuție indirectă a tematicilor abordate la dezvoltarea motivației intrinseci și a încrederii în sine.

Reporter: În ce stadiu este acum proiectul la Ministerul Educației și când estimați că ar putea fi implementat la nivel național?

Cristina Ghiță: În luna iulie 2025, proiectul de programă de disciplină opțională „Ora cu și pentru animale” a fost înaintat la MEC spre analiză, avizare și aprobare, pentru a fi inclus în oferta națională. Sperăm ca în viitorul apropiat (până în luna ianuarie 2026) să fie aprobat și să fie emis ordin de ministru pentru includerea acestei discipline în lista opționalelor la nivel național. Orice școală din țară va putea alege această disciplină (la solicitarea elevilor și părinților) în luna februarie 2026, când se stabilesc opționalele pentru anul școlar următor. A declarat pentru Pets&Cats Cristina Ghiță, inspector adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Ilfov

Studiile internaționale confirmă efectele unor astfel de programe: reducerea bullyingului, scăderea comportamentelor antisociale și creșterea empatiei. Mai mult, statisticile arată o legătură directă între cruzimea față de animale și violența interpersonală, motiv pentru care educația timpurie în acest domeniu este considerată esențială.

Modelul din Ilfov este deja analizat și preluat la nivel internațional – în Estonia, de exemplu, universitățile au adaptat programa pentru studenți. În multe alte țări, precum Spania, Franța sau Taiwan, educația pentru respectul față de animale este obligatorie prin lege.

