VIDEO | Adopția schimbă vieți: Șefa Protecției Animalelor Ilfov, exemplu prin propria experiență de viață / Alfie, marea dragoste, salvată din gunoi: “Mi-aș dori ca toți oamenii din lumea asta să adopte, pentru că în orice casă, oricât de mică ar fi ea, e loc pentru un animal“

Iubește animalele de când se știe. A copilărit printre ele, a simțit din primii ani de viață o conexiune specială cu necuvântătoarele și și-a dorit mereu să le ajute. Salva căței și pisici încă din primii ani de școală și era îndrăgostită de blănoșii care iubesc necondiționat. A știut mereu că asta își va dori să facă atunci când „va fi mare” – să schimbe soarta animalelor în bine.

Este povestea unei copile cu vise mari, Hilde Tudora, cea care azi este șefa Protecției Animalelor Ilfov, care a schimbat deja foarte multe pentru animalele nimănui din România și care este un model prin exemplul propriu. În urmă cu nouă ani, în viața ei a intrat Alfie – și de atunci, nimic nu a mai fost la fel.

Alfie, comoara din gunoi

Era o lună de vară călduroasă, în 2016, când Hilde l-a întâlnit pe cel care avea să-i lumineze viața. Abandonat într-o scară de bloc, la ghenă, jigărit și speriat, ghemotocul de blană i-a atras imediat atenția. Nu a putut sta indiferentă și l-a salvat. Iar de atunci, i-a devenit companion nelipsit. Călătorește cu el, doarme cu el și merge la lucru cu el.

„Alfie e lumea mea toată. Îi am numele tatuat pe braț. Mă uit la el și-mi doresc ca toate animalele din lume să aibă viața lui. Îmi place enorm să călătoresc, dar acolo unde nu pot să-l iau, mai mult de 7 zile nu pot să stau departe de el. Dacă mâine mi-ar oferi cineva să merg să descopăr lumea, nu aș face-o. Pentru că nu aș putea pleca cu el. Merg des în vacanță, dar numai acolo unde pot ajunge cu mașina. Cu avionul, el, la greutatea lui, nu poate călători în cabină. I-aș da ani din viața mea, să stăm cât mai mult împreună,” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Hilde.

Adopția, un pas spre o viață mai bună

Hilde recunoaște că ultimii 9 ani din viața ei nu ar mai fi fost la fel dacă Alfie nu ar fi existat. Așa că îi încurajează pe toți să adopte. Pentru că, în acest fel, salvează o viață, dar și-o și înfrumusețează pe a lor. Animalele pot oferi dragoste necondiționată și atât de mult sprijin.

“Mi-aș dori ca toți oamenii din lumea asta să adopte, pentru că în orice casă, oricât de mică ar fi ea, e loc pentru un animal. Nu e nimic mai frumos decât să schimbi o viață. Aș schimba multe la mine, dar niciodată nu mi-aș lua din inimă dragostea pentru animale și dorința de a lupta pentru ele”, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Hilde.

