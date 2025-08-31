De ce să adopți un animal de companie: Povestea lui Franț, motanul adoptat de Mihnea (VIDEO)

În urmă cu trei ani, Mihnea și prietena lui au luat o decizie care le-a schimbat viața: l-au adoptat pe Franț. Un pisoi alb cu negru, de tip “Felix”, care nu doar că a adus bucurie în casa lor, dar i-a făcut pe cei doi să creadă cu tărie că adopția este cea mai bună opțiune pentru oricine își dorește un animal de companie.

O alegere etică și sănătoasă

Mihnea consideră că adopția este, în primul rând, o alegere etică. În loc să susțină industria de vânzare a animalelor, care adesea le tratează ca pe o marfă, el a preferat să ofere o a doua șansă unui suflet care altfel ar fi rămas pe stradă sau într-un adăpost.

Un alt aspect important pentru el sunt problemele de sănătate specifice raselor. Animalele de rasă, obținute prin încrucișări controlate, pot fi predispuse la anumite boli. Prin contrast, un animal adoptat are adesea o moștenire genetică mai diversă, ceea ce îl face mai rezistent.

Totul ține de energie

Dar, dincolo de etică și sănătate, Mihnea spune că totul ține de energie. Așa a fost și cu Franț, care deși nu este de rasă, este un companion perfect pentru cei doi.

Povestea lui Franț ne arată că un animal de companie nu trebuie să aibă un pedigree sau o etichetă de preț pentru a aduce fericire. Adopția este un gest de iubire, o a doua șansă și o alegere care face o diferență reală. Este o ocazie de a salva o viață și, în același timp, de a-ți îmbogăți propria viață cu un prieten necondiționat.

