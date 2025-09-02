Câinii sunt rasiști, la fel ca oamenii? Sau imită comportamentul stăpânilor? Două studii au ajuns la aceeași concluzie tristă

Deși câinii manifestă agresivitate sau teamă față de anumite persoane, medicii veterinari susțin că animalele nu pot fi rasiste ca oamenii. Rasismul implică atitudini părtinitoare, prejudecăți și comportamente discriminatorii față de indivizi de rase sau etnii diferite. Patrupedele nu posedă abilitățile cognitive necesare pentru a înțelege astfel de comportamente, spun specialiștii în comportament canin.

De ce câinii par „rasiști”

Potrivit experților, comportamentele aparent discriminatorii ale câinilor sunt, de fapt, rezultatul instinctelor, experiențelor trecute și al interacțiunilor directe cu oamenii. Câinele care a suferit o traumă provocată de o persoană cu anumite trăsături devine precaut sau chiar agresiv față de alți indivizi care seamănă cu acea persoană.

Câinele reflectă comportamentul stăpânilor

Cercetările arată că atitudinile și prejudecățile stăpânilor influențează direct comportamentul patrupedelor. Un raport din 2019 intitulat „Îngrijitorii umani percep prejudecăți rasiale la câinii lor de companie” a arătat că problema are mai mult de-a face cu atitudinile conștiente sau inconștiente ale oamenilor decât cu câinii în sine.

De exemplu, stăpânii de câini albi au observat că animalele lor se comportau mai pozitiv față de alte persoane albe, în timp ce proprietarii de câini de culoare au raportat interacțiuni mai bune cu persoanele creole, notează Psychology Today.

Mediul social modelează reacțiile câinilor

Studiul din 2019 a demonstrat încă ceva: cu cât proprietarul câinelui are mai multe interacțiuni sociale cu persoane de diferite etnii, cu atât este mai puțin probabil ca animalul să manifeste comportamente discriminatorii.

Problema a fost analizată și dintr-o perspectivă istorică. Un studiu publicat în 2020, în History Workshop Journal, realizat de Josh Doble (Universitatea din Edinburgh), a examinat relația dintre câini și contextul colonial din Kenya și Zambia. Concluzia a fost că, în anumite medii tensionate rasial, câinii manifestau comportamente rasiale influențate de relațiile sociale dintre stăpânii lor și vecini.

Dacă patrupedul tău dă semne de agresivitate sau frică față de anumite persoane, este bine să cauți ajutor specializat. Dresajul profesionist și consultațiile cu un specialist corectează aceste reacții.

În plus, stăpânii ar trebui să analizeze propriile atitudini și modul în care se raportează la persoanele din jurul lor. Câinii simt emoțiile umane și reacționează în funcție de acestea.

„Ca proprietari responsabili de animale de companie, este datoria noastră să ne expunem câinii la experiențe pozitive cu o gamă diversă de oameni, pentru a ne asigura că își dezvoltă abilități de socializare adecvate și că nu manifestă frică sau agresivitate pe baza aspectului fizic”, concluzionează oamenii de știință.