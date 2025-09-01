Universitatea din Buenos Aires lansează primul curs gratuit de plimbători profesioniști de câini. În capitala Argentinei, animalele de companie sunt mai numeroase decât copiii

Universitatea din Buenos Aires (UBA) a lansat, în luna august, un curs inedit care formează plimbători profesioniști de câini. Programul este gândit să răspundă cererii tot mai mari din capitala Argentinei, unde numărul animalelor de companie depășește cu mult pe cel al copiilor.

Un sondaj realizat de firma de consultanță Voices! arată că, în Buenos Aires, există mai mulți câini și pisici decât copii sub 14 ani. Mai mult, dacă luăm în calcul copiii sub 5 ani, raportul este de 3 câini și 2 pisici la fiecare copil. Astfel, plimbătorul de câini are un rol foarte important.

Cum funcționează cursul de plimbători profesioniști de câini

Reprezentanții UBA susțin că programul nu oferă doar cunoștințe tehnice, ci le combină cu abilități profesionale necesare pentru o integrare reală pe piața muncii. Cursul include atât conținut teoretic, cât și abordări practice desfășurate în canisă. Este destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani și este 100% gratuit. Înscrierile se fac pe 9 septembrie 2025, însă locurile sunt limitate.

Anumite sesiuni necesită participarea fizică în orașul Buenos Aires, iar profesioniști din cadrul Sindicatului Canin vor aborda teme precum tehnici de predare și bune practici pentru siguranța animalelor și cursanților, transmite Clarin.

Animalele de companie sunt o nouă prioritate pentru argentinieni

Constanza Cilley, directoarea Voices!, spune că animalele de companie și îngrijirea lor reprezintă o temă centrală în Argentina: „Pe de o parte, este un nou domeniu de afaceri care se dezvoltă rapid și generează venituri mari”.

Aceasta dezvăluie că fenomenul influențează piața muncii prin concepte noi, precum licențele pentru animale de companie, permisiunea de a le aduce la locul de muncă sau adaptarea concediilor pentru îngrijirea lor.

Un sondaj Voices! din 2023 a arătat că:

96% dintre stăpânii de animale de companie le consideră membri ai familiei;

73% merg chiar mai departe, echivalând animalele cu proprii copii.

Din punct de vedere economic, industria animalelor de companie înseamnă anual 320 de miliarde de dolari, sumă estimată să ajungă la 500 de miliarde până în 2030.

De ce este nevoie de plimbători profesioniști

„Dacă animalul de companie e văzut ca un copil, este firesc să-ți dorești servicii profesionale: de la medicul veterinar până la plimbătorul de câini”, a explicat Cilley.

Mulți stăpâni evită să-și lase câinii singuri pentru perioade lungi. În Mexic, de exemplu, există chiar creșe pentru câini, unde aceștia stau cât timp proprietarii sunt la serviciu, iar seara îi iau acasă.

În plus, tot mai mulți stăpâni declară că nu se pot bucura de vacanțe fără animalele lor. Preocuparea pentru fericirea lor este atât de mare încât apariția unei figuri profesioniste (plimbătorul de câini) este văzută ca o oportunitate uriașă și necesară.