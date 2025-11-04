Pisicile din Cernobîl: cum au supraviețuit radiațiilor și dezastrului. De ce există mai mulți câini decât pisici în Zona de Excludere / Povestea animalelor abandonate de stăpâni în 1986

La aproape patru decenii de la dezastrul de la Cernobîl, cel mai grav accident nuclear din lume, semnele de viață revin în zona de excludere. Animalele sălbatice din Cernobîl prosperă în regiunea contaminată; cățeii și pisicile care cutreieră zona cuceresc inimile a mii de oameni. Turiștii care au urmărit serialul HBO aclamat de critici, Cernobîl, își fac selfie-uri cu ruinele. Crezută cândva nelocuibilă pentru totdeauna, Zona de Excludere a Cernobîlului a devenit un refugiu pentru floră și faună care dovedesc că viața își găsește o cale.

Animalele care trăiesc în Cernobîl

Când mii de oameni au fost forțați să evacueze Cernobîlul în 1986, li s-a permis să ia cu ei doar ce puteau căra. Li s-a spus că se vor întoarce acasă în curând, așa că majoritatea oamenilor și-au lăsat animalele de companie cu puțină mâncare și apă în plus. Din păcate, acestor familii nu li s-a permis niciodată să se întoarcă pentru pisicile și câinii lor iubiți.

Surprinzător, multe animale de companie au supraviețuit dezastrului pe cont propriu. Astăzi, sute dintre descendenții lor continuă să trăiască în Zona de Excludere Nucleară. Aceste animale duc vieți scurte și dificile. Caută hrană în păduri sau depind de muncitorii actuali ai centralelor electrice pentru a le oferi hrană. Câinii rareori ajung la șapte ani.

Datorită sprijinului organizațiilor locale și numeroșilor voluntari din toată lumea, animalele de la Cernobîl (peste 800 de câini și pisici) primesc mâncare, îngrijire medicală, vaccinuri și sterilizări.

Potrivit cercetătorilor, majoritatea animalelor nu reprezintă o amenințare la adresa oamenilor din cauza radiațiilor. Datorită acestor niveluri foarte scăzute de radiații, Clean Futures Fund și SPCA International au colaborat cu guvernul ucrainean pentru a facilita scoaterea a 15 căței din Zona de Excludere Nucleară. Ulterior, animăluțele au fost adoptate de americani. Niciun animal sau obiect nu a mai fost lăsat vreodată să părăsească Zona de Excludere Nucleară, așa că aceasta este o mare reușită.

De ce există mai mulți câini decât pisici în Cernobîl

Câinii sunt animale de haită și foarte atașați de oameni, motiv pentru care au rămas în jurul satelor și al centralei. Pisicile, în schimb, sunt solitare, multe dintre ele s-au ascuns în păduri, s-au amestecat cu felinele sălbatice ori au murit de foame și frig.

Fiind mai ușor de reperat, câinii au fost ținta principală a organizațiilor de recuperare și asta a dus la hrănirea, vaccinarea și monitorizarea lor, nu a pisicilor.

Dezastrul din 1986

Un proiect defectuos și muncitorii neinstruiți corespunzător sunt doi dintre factorii declanșatori care au dus la explozia din Reactorul 4 al centralei nucleare de la Cernobîl, pe 26 aprilie 1986. Dezastrul a distrus mediul: cantitatea totală de materiale radioactive eliberate în cele din urmă a fost de sute de ori mai mare decât cea observată în timpul bombardamentului atomic de la Hiroshima.

În jurul centralei și în orașul apropiat Pripyat din Ucraina, radiațiile dezastrului de la Cernobîl au făcut ca frunzele a mii de copaci să capete o culoare ruginie, dând pădurilor din jur un nou nume: Pădurea Roșie . În cele din urmă, muncitorii au îngropat copacii radioactivi.

De asemenea, echipe de recruți sovietici au primit ordin să împuște orice animal rătăcit în Zona de Excludere a Cernobîlului, care se întinde pe o suprafață de 2.589 kilometri pătrați. Deși experții cred astăzi că anumite părți ale zonei vor rămâne nesigure pentru oameni încă 20.000 de ani, numeroase specii de animale și plante nu numai că au supraviețuit, dar au prosperat.

Dezastrul de la Cernobîl prezintă un experiment neintenționat despre cum ar arăta Pământul fără oameni. Vânătoarea este strict ilegală, iar traiul în Zona de Excludere a Cernobîlului nu este recomandat. Cu cât sunt mai puțini oameni, cu atât natura se poate restabili mai mult, neîmpiedicată de activitatea umană. De fapt, unele specii trăiesc mai bine în Zona de Excludere a Cernobîlului decât în ​​afara acesteia.

Urșii și lupii sunt mai numeroși decât oamenii în zona dezastrului de la Cernobîl

Potrivit biologului Jim Beasley, populația de mamifere mari din zona de excludere a depășit datele întâlnite înainte de aproape criza nucleară. Urșii, lupii, râșii, bizonii, căprioarele, elanii, castorii, vulpile, bursucii, mistreții și câinii raton sunt doar câteva dintre speciile care par să fi găsit un cămin fericit în zona radioactivă. Alături de animalele mai mari, o varietate de amfibieni, pești, viermi și bacterii își fac din mediul nepopulat casa lor, scrie Mentalfloss.

O doză constantă de radiații mici nu este benefică, dar e posibil, cel puțin pentru unele animale, să nu fie suficient de dăunătoare pentru a compensa impactul pre-dezastru al invadării habitatelor de către oameni.

Lupii, în special, datorită tendinței lor de a călători pe distanțe mari, diluează cantitatea de radiații consumată în timpul vânătorii. Beasley a estimat că densitatea populației de lupți de la Cernobîl este semnificativ mai mare decât cea găsită în Parcul Național Yellowstone din America.

Animalele de la Cernobîl sunt mutante?

Oamenii de știință au observat modificări genetice semnificative la organismele afectate de dezastru. Conform unui studiu din 2011, publicat în revista Biological Conservation, mutațiile genetice cauzate de Cernobîl la plante și animale au crescut de 20 de ori. Printre păsările reproducătoare din regiune, speciile rare au suferit efecte disproporționate din cauza radiațiilor exploziei în comparație cu speciile comune.

În 2018, omul de știință Michael Byrne a urmărit un lup care a călătorit pe o distanță mare – în cele din urmă în afara Zonei de Excludere – și s-a întrebat dacă numărul disproporționat de mare de mutații la animalele de la Cernobîl ar putea fi transmis și altor populații. Byrne a atins o coardă sensibilă în ceea ce privește speculațiile sale: „Nu vreau să spun că animalele de la Cernobîl contaminează lumea. Dar dacă există forme de mutații care ar putea fi transmise, este un lucru de luat în considerare”.

Asta nu înseamnă că există pești cu trei ochi sau vaci cu două capete în Zona de Excludere. În 2016, imagini cu niște somni foarte mari în iazul de răcire al reactorului de la Cernobîl s-au răspândit online, determinându-i pe unii să concluzioneze că radiațiile au supraalimentat creșterea peștilor. Este însă puțin probabil ca mutațiile cauzate de radiații să ducă la o dimensiune totală mai mare.

Aceste tipuri de mutații scad, în general, condiția fizică a unui animal și capacitatea lui de a crește până la dimensiunea completă, darămite să ajungă la un fel de supradimensionare asemănătoare cu Hulk. Explicația pentru somnul mare e destul de simplă: unii pești sunt pur și simplu giganți.