Numărul focarelor de pestă porcină africană a scăzut în 2025, dar riscurile persistă. Măsuri și recomandări din partea DSVSA Sibiu

În cursul anului 2025, numărul de focare de pestă porcină africană a fost în scădere comparativ cu anii precedenţi, anunță Direcţia Sanitară Veterină şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Sibiu. Totuși, se impune avertizarea din nou a tuturor cetăţenilor cu privire la evoluţia acestei boli şi a măsurilor de prevenire şi combatere ce se impun pe teritoriul judeţului Sibiu, transmite Agerpres.

Anunțul făcut de DSVSA Sibiu

Potrivit unui obicei tradiţional, în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă se sacrifică porcul crescut în gospodărie, pentru a se asigura carnea şi preparatele din carne rezultate, necesare în familia respectivă. Având în vedere dinamica evoluţiei pestei porcine africane, pentru prevenirea apariţiei şi răspândirii bolii, proprietarilor de porcine le revin o serie de obligaţii, cum ar fi:

– solicitarea urgentă a medicului veterinar de liberă practică împuternicit arondat, în situaţia în care a costatat modificări ale stării de sănătate a animalului, respectiv, stare de abatere, lipsa poftei de mâncare, decubit prelungit, apariţia la nivelul pielii, preponderent în zona subabdominală şi pe urechi a unor pete de culoare roşie spre cianotică ( vişinie ), vomă / diaree cu sânge şi alte modificări de comportament;

– după sacrificarea tradiţională a porcului din gospodărie, în situaţia în care constată modificări la organe şi ţesuturi, respectiv, splina mărită în volum şi de culoare vişinie, ficatul mărit cu puncte hemoragice, puncte homoragice la nivelul rinichilor, acumulări de lichide în cavitatea abdominală şi toracică, va fi solicitată de urgenţă prezenţa medicului veterinar;

– până la sosirea medicului veterinar, se întrerupe activitatea specifică, persoanele existente rămân staţionare în gospodăria respectivă. Medicul veterinar prezent în urma solicitării, cu responsabilitate, va stabilii măsurile legale impuse de legislaţia sanitară veterinară în situaţia constatată;

– în situaţia în care porcul, ante şi post mortem, nu prezintă modificările menţionate, proprietarul are obligaţia să solicite medicului veterinar examinarea cărnii, în special pentru diagnosticul trichinelozei.

Ce este trichineloza

DSVSA reamintește faptul că trichineloza este o boală parazitară, cu impact major, care se transmite de la animale la om, fiind produsă de un parazit numit Trichinella Spiralis. Principalul rezervor şi vector al acestui parazit îl constituie animalele din preajma locuinţelor umane: şobolanii, şoarecii, carnivorele domestice (câinele şi pisica), animale din zona silvatică (vulpe, jder, mistret) şi porcii ori alte specii infestate.

Oamenii se îmbolnăvesc consumând carne infestată de porc, nutrie, mistreţ, urs, neexaminată de medicul veterinar şi insuficient preparată termic, friptă, fiartă sau preparată crudă, sărată, sau afumată. Această boală se manifestă prin febră ridicată (38-40 grade), tulburări digestive (dureri abdominale, greţuri, vărsături, diaree), dureri în masele musculare însoţite de edeme ale fetei, “boala capetelor umflate”.

Cum se efectuează examenul trichineloscopic

Examenul trichineloscopic în judeţul Sibiu este efectuat de către medicii veterinari de libera practică, organizaţi în condiţiile legii (cabinete medicale veterinare), care funcţionează în localităţile judeţului, după programul afişat la sediul acestora.

Laboratorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu ( adresa Sibiu, Calea Şurii Mari, nr. 21) efectuează examen trichineloscopic, zilnic, între orele 8.00 – 15.30, în timpul programului de lucru. Până pe 23 decembrie, Laboratorul din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu asigură permanenţa şi în zilele de sambătă şi în data de 1 Decembrie, între orele 08,30 -15,30, iar în zilele de duminică, între orele 09-14,00.

Pentru efectuarea examenului, oamenii trebuie să prezinte o probă reprezentată de cca. 100 grame de carne, prelevată doar din muşchii pilieri diafragmatici. Din cauza faptului ca examenul de laborator efectuat pe carne provenită din alte zone ale animalului este neconcludent, acest tip de probe va fi refuzat.

Proba de carne prezentată pentru analiză va fi însotiţă de elementul de identificare (crotalia auriculară), care va fi predat medicului veterinar care examinează carnea.

Recomandări pentru populație

Carnea provenită de la porcii crescuţi şi sacrificaţi în gospodăriile individuale, precum şi preparatele obţinute de la aceste animale pot fi utilizate doar pentru consum în exploataţia de origine, fiind interzisă sub orice forma comercializarea lor, inclusiv în unităţile autorizate sanitar veterinar.

„Recomandăm populaţiei să se aprovizioneze cu carne şi produse din carne, numai din unităţi şi spaţii autorizate sanitar veterinar, evitând comerţul “stradal”, sau orice alta forma de aprovizionare din surse neautorizate. În cazul apariţiei unor situaţii deosebite, se recomandă să fie sesizat personalul sanitar veterinar ( medicul veterinar de liberă practică, reprezentanţii DSVSA), pentru a se interveni operativ şi eficient. În acest sens, DSVSA SIBIU, prin personalul de specialitate, se află la dispoziţia tuturor consumatorilor, permanent, la telefon 0269223069, fax. 0269223753, e-mail office-sibiu@ansvsa.ro, pentru a furniza informaţii de specialitate, sau în cazul unor sesizări şi reclamaţii din partea cetăţenilor, privind încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor”, au transmis autoritățile.