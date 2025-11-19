Protecția Animalelor Sector 1, în parteneriat cu Societatea de Transport București STB SA, a lansat o campanie emoționantă și necesară: „Pentru ei, tu ești destinația: Acasă”. Până la finalul acestui an, bucureștenii vor putea vedea mesaje dedicate adopției animalelor fără stăpân în toate mijloacele de transport public.
Campania pornește de la o realitate pe care o vedem cu toții, indiferent de zona în care locuim: câini abandonați, animale rătăcite, suflete care cer ajutor și o șansă la o viață normală. Dincolo de emoție, inițiativa pune accent și pe responsabilitate, reamintind că prezența lor pe străzi este, în mare parte, consecința acțiunilor sau inacțiunilor noastre.
Abandonul și nesterilizarea: probleme reale, cu consecințe legale
Protecția Animalelor Sector 1 subliniază un adevăr dificil, dar important: noi suntem responsabili pentru că aceste animale ajung pe străzi. Iar responsabilitatea înseamnă și respectarea legii.
- Abandonul animalelor este considerat o infracțiune morală și se sancționează contravențional cu amenzi de până la 12.000 de lei.
- Nesterilizarea animalelor cu stăpân, una dintre cele mai răspândite cauze ale înmulțirii necontrolate, este de asemenea sancționată, amenda fiind de 10.000 de lei.
Mesajele din mijloacele de transport vor ajuta la conștientizarea acestor aspecte și vor încuraja oamenii să acționeze responsabil.
„Acasă” începe cu un gest mic: adoptă!
Campania pune accent pe cea mai frumoasă soluție pentru un animal fără stăpân: adopția. Un singur gest poate schimba complet viața unui câine care a cunoscut doar frica și nesiguranța străzii.
Protecția Animalelor Sector 1 transmite un mesaj simplu, dar puternic: „Acasă” poate începe de la un gest mic – gestul de a adopta și de a oferi unei ființe nevinovate un loc unde să fie iubită și protejată.