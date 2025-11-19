Protecția Animalelor Sector 1, în parteneriat cu Societatea de Transport București STB SA, a lansat o campanie emoționantă și necesară: „Pentru ei, tu ești destinația: Acasă”. Până la finalul acestui an, bucureștenii vor putea vedea mesaje dedicate adopției animalelor fără stăpân în toate mijloacele de transport public.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Campania pornește de la o realitate pe care o vedem cu toții, indiferent de zona în care locuim: câini abandonați, animale rătăcite, suflete care cer ajutor și o șansă la o viață normală. Dincolo de emoție, inițiativa pune accent și pe responsabilitate, reamintind că prezența lor pe străzi este, în mare parte, consecința acțiunilor sau inacțiunilor noastre.

Abandonul și nesterilizarea: probleme reale, cu consecințe legale

Protecția Animalelor Sector 1 subliniază un adevăr dificil, dar important: noi suntem responsabili pentru că aceste animale ajung pe străzi. Iar responsabilitatea înseamnă și respectarea legii.

Abandonul animalelor este considerat o infracțiune morală și se sancționează contravențional cu amenzi de până la 12.000 de lei .

Nesterilizarea animalelor cu stăpân , una dintre cele mai răspândite cauze ale înmulțirii necontrolate, este de asemenea sancționată, amenda fiind de 10.000 de lei .

Mesajele din mijloacele de transport vor ajuta la conștientizarea acestor aspecte și vor încuraja oamenii să acționeze responsabil.

„Acasă” începe cu un gest mic: adoptă!

Campania pune accent pe cea mai frumoasă soluție pentru un animal fără stăpân: adopția. Un singur gest poate schimba complet viața unui câine care a cunoscut doar frica și nesiguranța străzii.

Protecția Animalelor Sector 1 transmite un mesaj simplu, dar puternic: „Acasă” poate începe de la un gest mic – gestul de a adopta și de a oferi unei ființe nevinovate un loc unde să fie iubită și protejată.