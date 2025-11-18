Sărbătorile de iarnă sunt momentul în care inimile noastre se deschid mai mult ca oricând. Iar de Moș Nicolae, când ghetuțele se umplu de dulciuri și surprize, avem ocazia să oferim cel mai valoros dar dintre toate: o familie pentru un suflet fără adăpost.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pe 6 decembrie, ASPA București organizează ultimul eveniment de adopții din acest an, într-un loc special – MINA Bucharest – Museum of Immersive New Art, un spațiu unde emoția, arta și iubirea față de animale se întâlnesc într-un mod unic.

O zi de sărbătoare dedicată animalelor

În intervalul 10:00–16:00, vizitatorii pot cunoaște zeci de căței prietenoși, veseli și dornici de afecțiune, care își așteaptă cu nerăbdare oamenii potriviți. Toți câinii sunt:

deparazitați

vaccinați

microcipați

sterilizați (în funcție de vârstă)

Iar adopția este complet gratuită.

Surpriza ediției din acest an este prezența pisicilor venite de la Association One Rescue, astfel încât iubitorii de feline vor putea, la rândul lor, să găsească un companion blând și recunoscător.

Cadouri pentru adoptatori

Pentru cei care aleg să ofere o șansă unui animal, sponsorii evenimentului au pregătit daruri speciale. Muzeul MINA, Pedigree România, Petradar, Starbucks România, Școala de Dresaj Cristian Giu, Dog Scouts România, Reptiland București, DogPro.ro și Dingo Natura – EVersa vor oferi surprize gândite cu grijă pentru noii proprietari și animăluțele lor.

Un mic gest de recunoștință pentru un pas atât de important: adopția.

De Moș Nicolae, alege să schimbi vieți

Atunci când adopți un animal, nu doar îi salvezi viața — îl ajuți să își regăsească încrederea, bucuria și sentimentul de apartenență. Dar și tu ai parte de un dar prețios: un companion loial, recunoscător și plin de iubire.

Căței și pisici care au așteptat luni sau chiar ani un cămin pot, în sfârșit, să devină parte din familia ta. Iar bucuria lor devine bucuria ta.

Informațiile evenimentului

Data: Sâmbătă, 6 decembrie

Locație: MINA Bucharest – Museum of Immersive New Art, str. George Constantinescu nr. 2–4

Program: 10:00–16:00