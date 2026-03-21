Bucureștiul devine, pentru două zile, capitala iubitorilor de pisici, odată cu deschiderea Salonului Felin Internațional SofistiCAT 2026 la Sala Palatului. Evenimentul adună pasionați de feline, crescători și vizitatori curioși să descopere cele mai spectaculoase rase și campioane feline din țară și din străinătate.

O paradă a pisicilor de rasă

La SofistiCAT, vizitatorii pot admira o varietate impresionantă de pisici de rasă, de la elegantele siameze la pufoasele persane și exoticele bengaleze. Fiecare pisică este evaluată de arbitri internaționali, iar competiția promite momente deosebite pentru iubitorii de feline, dar și pentru familiile cu copii.

Eveniment pentru întreaga familie

Vizitatorii pot participa la sesiuni interactive, pot afla sfaturi de la experți în îngrijirea pisicilor și pot explora standuri dedicate nutriției, accesoriilor și jucăriilor pentru feline. Atmosfera este plină de voie bună, iar pozele cu aceste feline spectaculoase sunt un adevărat deliciu.

Premii și recunoaștere internațională

Concursul SofistiCAT 2026 oferă premii pentru cele mai frumoase și bine îngrijite pisici. Juriul, format din specialiști cu experiență internațională, acordă titluri prestigioase care pot influența cariera felină a participanților.

Informații utile pentru vizitatori

Evenimentul este deschis publicului sâmbătă și duminică, între orele 10:00 – 17:00,, iar biletele se pot achiziționa online sau la intrare. Este o oportunitate unică de a vedea cele mai rare și impresionante rase de pisici, dar și de a învăța mai multe despre lumea fascinantă a felinelor.

Prețul unui bilet este de 15 RON – intrare generală și 10 RON – elevi și pensionari.

Fie că ești crescător, fotograf pasionat sau simplu iubitor de pisici, SofistiCAT 2026 este locul unde frumusețea și eleganța felinelor se întâlnesc sub același acoperiș.