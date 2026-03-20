O pisică pierdută s-a reunit cu familia ei din Maryland după nu mai puțin de cinci ani. Felina a stat luni la rând în subsolul unei case în construcție.

Melissa și Brooke Garci au spus că Artemis, pisica lor de casă, a plecat în septembrie 2021 și nu s-a mai întors. Luni la rând, familia a căutat-o prin cartier, ba chiar a lipit și afișe cu aceasta, în speranța că cineva o va aduce acasă.

După cinci ani, Societatea Umanitară din comitatul Harford a transmis că o femeie s-a prezentat la sediu, în luna februarie, cu o pisică despre care a afirmat că se afla în subsolul neterminat al casei sale, potrivit upi.com.

După ce adăpostul i-a scanat microcipul felinei, au identificat-o ca fiind chiar Artemis, cea care dispăruse de acasă în 2021.

„Îmi părea că nu puteam plânge încă pentru că nu-mi venea să cred, dar când am văzut-o, mi-am zis: «OMG, arată exact la fel». A fost un lucru frumos”, a declarat Brooke Garci pentru CBS Baltimore, după ce s-a reunit cu pisica sa.

Societatea pentru protecția animalelor a declarat că reuniunea a fost o reamintire a importanței microcipării animalelor de companie. În caz de dispariție, animalele au șansa de a fi găsite și înapoiate familiilor lor.

