Primăvara aduce lecții despre empatie, responsabilitate și bunătate în școlile din Capitală. Programul ASPA „Împreună învățăm despre animale” a început din nou, cu o primă oprire la Școala Gimnazială Vasile Alecsandri din Sectorul 1 al Capitalei. Acolo, peste 100 de elevi au participat la întâlnirea dedicată grijii față de animale.

Recunoașterea unui animal care are nevoie de ajutor

Copiii au aflat despre ce presupune îngrijirea unui câine, dar și care este modul corect de interacțiune cu animalele. Reprezentanții ASPA, împreună cu cei de la Asociația Sache Vet le-au povestit celor mici și cum pot recunoaște un animal care are nevoie de ajutor, dar și ce pot face atunci când întâlnesc un câine fără stăpân sau un animal rănit.

„Într-o societate în care performanța și competiția sunt adesea în centrul atenției, devine esențial să le oferim copiilor și un alt tip de educație: una care cultivă empatia, grija și responsabilitatea față de cei mai vulnerabili. Aceasta contribuie la formarea unor oameni mai atenți, mai răbdători și mai conectați la lumea din jur. Pentru copii, empatia nu se predă ca o lecție teoretică, ci se descoperă prin exemple. Când văd un adult care îngrijește un animal rănit sau care oferă o șansă unui câine abandonat, înțeleg concret ce înseamnă responsabilitatea și bunătatea. Așa începe educația pentru suflet. Nu este un lux sau o temă secundară, ci una dintre investițiile cele mai importante pe care le putem face în viitorul societății,” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Laura Fincu, fondatoarea Asociației Sache Vet.

Cățeii ASPA, așteptați cu nerăbdare

Momentul pe care toți copiii de la Școala Gimnazială Vasile Alecsandri l-au așteptat cu nerăbdare a fost interacțiunea cu blănoșii de la ASPA. Cățeii s-au bucurat de atenție și de momentele frumoase, s-au lăsat mângâiați cu bucurie și au încercat să-i convingă pe copii cat de prețioasă este dragostea necondiționată.

„Prin programul „Împreună învățam despre animale” ne dorim să formăm încă de la vârste fragede o cultură a responsabilității și a empatiei față de animale. Copiii sunt cei care pot schimba mentalități și pot contribui la construirea unei comunități în care animalele sunt respectate și protejate. Ne bucură mult interesul și entuziasmul lor și sperăm ca mesajul nostru despre grijă, adopție și comportament responsabil să ajungă și în familiile lor,” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Cătălina Trănescu, directorul ASPA.

Copilul empatic de azi, viitorul adult sănătos

Proiectul ASPA „Împreună învățăm despre animale” desfășurat împreună cu Asociația Sache Vet se desfășoară la nivelul Municipiului București și are ca scop educarea elevilor cu privire la animale, dezvoltarea sentimentului lor de empatie și a celui de responsabilitate față de cei vulnerabili.

„Interacțiunea cu animalele contribuie la dezvoltarea empatiei, a răbdării și a simțului responsabilității: calități esențiale atât pentru viața personală, cât și pentru parcursul profesional al viitorilor adulți. În același timp, contactul cu profesii dedicate îngrijirii animalelor îi ajută pe copii să descopere ideea de vocație și să înțeleagă că munca poate avea și o dimensiune profund umană. Atunci când un copil alege să ajute animalele fără stăpân, gestul lui spune mai mult decât o simplă donație. În spatele lui se află dorința sinceră de a vedea o lume mai bună – una în care compasiunea și dreptatea contează. Copiii ne amintesc, prin gesturile lor simple, că empatia se construiește prin acțiuni, nu prin declarații. Iar pentru asta le suntem profund recunoscători,” a mai spus Laura Fincu.