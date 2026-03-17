Un apel pentru părinți înainte de paște vine din Brașov, unde mai mulți iepurași au fost găsiți abandonați lângă tomberoane. Autoritățile atrag atenția că animalele nu sunt jucării vii de care oamenii se pot descotorosi oricând.

Apel pentru părinți: iepurași găsiți abandonați

Situația recent descoperită atrage atenția asupra unei probleme ce reapare în preajma sărbătorilor pascale, respectiv cumpărarea impulsivă a animalelor vii și abandonarea lor la scurt timp după. Reprezentanții Asociația Milioane de Prieteni spun că astfel de situații nu sunt izolate și atrag atenția că numărul animalelor abandonate este în creștere în această perioadă.

Potrivit organizației, multe dintre animale ajung să fie cumpărate pentru copii, însă fără ca familiile să înțeleagă responsabilitatea pe termen lung pe care o implică îngrijirea lor. Asociația mai transmite că adoptarea sau cumpărarea unui animal trebuie făcută cu responsabilitate.

„De exemplu, după Paşte, cei care în mod impulsiv cumpără iepuraşi pentru copiii lor, îşi dau seama că nu sunt bibelouri, că trebuie să facă curat după animale, că le rod cablurile, că au nevoie de mâncare, de tratamente şi le abandonează.

Am găsit, de exemplu, iepuraşi până şi în parc sau lăsaţi în cutii la tomberoane. Cazurile în care iepurașii sunt abandonați după Paște sunt din ce în ce mai frecvente”, spune Paula Ciotloş, reprezentant al asociaţiei de protecţie a animalelor”, spun reprezentanții organizației, care subliniază faptul că mulți dintre acești pui fie ajung în condiții precare, fie chiar mor, potrivit bzb.ro.

Animalele înseamnă responsabilitate

Asociația din Brașov are în îngrijire peste 60 de animale domestice din mai multe specii, toate salvate din situații dificile. În acest context, se face apel la oameni pentru responsabilitate, dar și pentru sprijin și adopții.

Organizațiile de protecție a animalelor le cer părinților să nu cumpere animale doar pentru bucuria de moment a copiilor, ci să le explice celor mici ce înseamnă de fapt să ai grijă de un suflet și câtă responsabilitate și grijă necesită.

