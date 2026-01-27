Pasiune transformată în performanță. Un bărbat din Alba crește iepuri „Uriașul de Transilvania”, prima rasă românească tot mai căutată în Europa (VIDEO)

Un bărbat din Alba crește din pasiune iepuri giganți ”Uriașul de Transilvania”, prima rasă de iepure românesc, standardizată și tot mai apreciată.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Nicu Țăran din Săliștea a participat recent la expoziția de păsări și animale mici de la Sebeș, unde a oferit detalii cheie despre rasa ”Uriașul de Transilvania” și cum se îngrijesc aceste animale.

”Uriașul de Transilvania” este o rasă românească, creată în 2009, de către geneticianul Valentin Petrescu-Mag la Cluj-Napoca. La bază stau rasele Californian și Uriașul gri. Culoarea blănii acestor iepuri poate varia, cu diferite nuanțe de alb și negru. Aceste animale pot cântări între 6 și 9 kilograme și sunt adaptate la condițiile meteo locale, scrie alba24.

Participă la expoziții internaționale

Nicu Țăran susține că a participat cu iepurii crescuți de el și la expoziții internaționale. În 2025, bărbatul a fost prezent în Slovacia, la Nitra.

Un astfel de exemplar poate ajunge la prețul de 500 de lei.

În prezent, Nicu Țăran are 15 iepuri maturi și 27 de pui. Crescătorul a mai dezvăluit că tratamentele sunt destul de scumpe, dată fiind situația din țară. Animalele au nevoie de granule speciale. Potrivit bărbatului, nu este o rasă pretențioasă, însă trebuie asigurate condiții corespunzătoare de curățenie, mâncare, apă.

”Uriașul de Transilvania” este tot mai căutat în Europa datorită rentabilității sale, fiind considerat o alternativă viabilă pentru crescătorii care doresc animale adaptate local.