Îngrijirea unui animal de companie devine tot mai costisitoare în Marea Britanie, arată un studiu recent, dar stăpânii rămân dedicați bunăstării acestora.

Conform cercetării realizate de organizația britanică People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA), peste 40% dintre stăpânii de animale afirmă că îngrijirea unui animal este mai scumpă decât se așteptau.

Cel mai mult resimt acest lucru stăpânii de iepuri, 56% dintre aceștia considerând că costurile au crescut, un procent menținut constant din 2020. Urmează stăpânii de câini (46%) și de pisici (41%).

Aproape toți stăpânii de animale consideră că prețurile au crescut. Iepurii conduc din nou topul, cu 92% dintre stăpâni care observă scumpiri, urmați de câini (90%) și pisici (89%), notează GlobalPETS.

Prioritatea este sănătatea animalelor

Studiul arată că 91% dintre proprietari cred că bunăstarea animalelor nu trebuie afectată de probleme financiare. Totuși, 52% consideră că dificultățile financiare nu ar trebui să împiedice oamenii să aibă animale de companie.

În același timp, 51% dintre stăpâni se îngrijorează că nu vor putea plăti servicii veterinare neașteptate. Cele mai frecvente modalități de a acoperi astfel de costuri sunt: asigurarea (35%) – câinii conduc acest top –, economiile personale (23%) și cardurile de credit (15%).

Îngrijirea preventivă rămâne esențială

Majoritatea proprietarilor fac vaccinări, deparazitări, tratamente pentru purici și sterilizare. Câinii stau bine în privința vaccinurilor și deparazitării (81%), precum și a vaccinurilor primare (79%). Pisicile excelează la tratamentele pentru purici (79%) și sterilizare (84%).

Înregistrarea la veterinar este aproape universală pentru câini (90%), urmată de pisici (85%) și iepuri (79%). Asigurarea animalelor este mai frecventă la câini (61%), comparativ cu pisici (46%) și iepuri (24%). Majoritatea câinilor și pisicilor au microcipuri (82% și 79%), iar doar 10% au microcipuri expirate.

Populația de animale de companie în UK

Potrivit PDSA, populația de câini în Marea Britanie va ajunge la 11,1 milioane în 2025, față de 10,6 milioane în 2024 – cel mai ridicat nivel din 2011.

Numărul pisicilor a scăzut la 10,5 milioane, de la 10,8 milioane în anul precedent. În prezent, 24% dintre adulții britanici dețin pisici, procent constant din 2014.

Iepurii sunt mai puțin răspândiți, doar 2% dintre adulții din UK având un astfel de animal. Populația a scăzut la 700.000 față de 1,6 milioane în 2012. În 2024, iepurii erau estimați la 800.000.

Cei mai mulți stăpâni de câini îi cumpără de la crescători (33%), în timp ce pisicile provin în principal din centre de salvare sau adopție (33%). Iepurii sunt achiziționați mai ales din pet shop-uri sau centre de grădină (26%).