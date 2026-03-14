Cele mai recente date publicate de platforma Pets4Homes arată că aproximativ 60% dintre câinii listați sunt rase pure, în timp ce metișii reprezintă în jur de 40%. În această categorie, câinii de tip „doodle” rămân printre cei mai căutați. Mixuri precum Cockapoo sau Cavapoo domină în continuare preferințele viitorilor stăpâni.

De obicei, acești câini rezultă din încrucișarea unui Poodle cu o altă rasă cunoscută, de cele mai multe ori Cocker Spaniel, Labrador sau Cavalier King Charles Spaniel. Popularitatea lor se explică prin combinația de trăsături pe care o oferă: inteligența și blana care năpârlește mai puțin, caracteristice Poodle-ului, alături de temperamentul sau aspectul celeilalte rase.

Pentru mulți oameni care își caută un câine, doodle pare să ofere „ce e mai bun din ambele lumi”. Totuși, preferințele cumpărătorilor ridică o întrebare interesantă, notează Dogs Today.

Preferă oamenii un metis sau, de fapt, trăsăturile Poodle-ului?

Deși sunt, prin definiție, metiși, mulți dintre cei care caută astfel de câini preferă pui care seamănă cât mai mult cu un Poodle. Blana ondulată sau creață, botul mai lung și aspectul de „ursuleț de pluș”, tipic pentru mixurile cu Poodle, apar frecvent pe lista cerințelor.

În acest context apare o dilemă: oamenii sunt atrași de ideea unui câine metis, cu trăsături combinate, sau caută de fapt un animal care arată și se comportă aproape ca un Poodle, dar poartă un alt nume?

Dacă trăsăturile apreciate provin în mare parte de la Poodle, dezbaterea devine inevitabilă. Unii se întreabă dacă proprietarii de doodle nu sunt, în realitate, pasionați de Poodle, chiar dacă nu aleg această rasă în mod direct.

Pe măsură ce popularitatea acestor mixuri continuă să crească, întrebarea rămâne deschisă: sunt proprietarii de doodle pur și simplu fani ai Poodle-ului?