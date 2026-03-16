Blana animalelor de companie este unul dintre cei mai importanți indicatori ai stării de sănătate a acestora. Iar ca și părul oamenilor, ea trebuie îngrijită corespunzător. Tunsoarea face parte din ritualul de toaletare al multor rase de câini și al unora dintre pisici. Iar dacă este executată corect și la timp, le poate îmbunătăți viața necuvântătoarelor. Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, cum și când trebuie tunși cățeii, dar și în ce condiții procedura li se poate aplica și felinelor.

Tunsul la câini

Tunsul câinelui nu se face doar din motive estetice, ci și pentru igienă și confort, în special în cazul raselor cu păr lung sau care năpârlesc mult. Tunsoarea poate fi o măsură eficientă pentru reducerea cantității de blană care cade excesiv.

Semne că este momentul pentru tuns

Există mai multe modalități de a ne da seama că blana câinelui necesită scurtare. Semnele pot să difere de la un animal la altul, dar în principiu sunt următoarele:

blana este foarte încâlcită sau are noduri

câinele se scarpină frecvent

blana este foarte lungă și acoperă ochii sau lăbuțele

animalul are un miros neplăcut chiar și după baie

câinele se încălzește ușor, mai ales vara

Cât de des se recomandă tunsul câinelui

Fiecare cățel este diferit, dar caracteristicile comune ale rasei îi pot asemăna și ne pot oferi indicatori clari cu privire la momentul potrivit pentru tuns. Ca o regulă generală, e bine de știut că primăvara și începutul verii sunt perioadele cele mai potrivite pentru tuns deoarece ajută câinele să suporte mai bine temperaturile ridicate. De asemenea, ca periodicitate, depinde și de tipul de blană. Astfel:

rasele cu păr lung precum Shih Tzu sau Bichon Maltez trebuie tunse la 4-8 săptămâni

rasele cu păr mediu – la fiecare 2 -3 luni

rasele cu păr scurt nu necesită de obicei tuns, ci doar periaj regulat

Pisicile pot fi tunse?

Sunt mulți deținători de feline care recurg la tunsori și pentru acestea. Sfatul medicului este că și blana pisicilor poate fi scurtată, însă nu pentru toate. Și asta pentru că felinele se îngrijesc singure, iar blana lor e ușor de periat. Astfel, tunsul se recomandă numai în anumite situații ca de exemplu:

atunci când blana este foarte încâlcită și nu mai poate fi descurcată

când pisica are un păr foarte lung cum e în cazul celor din rasa Persană

când există probleme dermatologice și atunci se recomandă tunsul

dacă pisica nu se poate toaleta singură

în cazul pisicilor senioare sau supraponderale

Totuși, de menționat ar fi că nu se recomandă tunsul complet, decât dacă este absolut necesar. În plus, multe pisici devin extrem de stresate de procedură, așa că aceasta se va face numai într-un loc special, de un medic veterinar sau de un groomer specializat.