Un studiu recent realizat în două cafenele din Bordeaux și Toulouse dezvăluie cum să chemi o pisică la tine în cel mai eficient mod, mai ales că simplul „pis pis” nu pare să funcționeze mereu. Cercetătorii au explicat care este motivul.

Cum să chemi o pisică la tine în mod eficient

Potrivit oamenilor de știință de la Universitatea Paris Nanterre care au realizat studiul pisicile reacționează mult mai bine atunci când gesturile sunt combinate cu vocea. De aceea simplul și uzualul „pis pis” nu este cea mai bună metodă de a atrage o felină spre tine, potrivit La Provence.

Charlotte de Mouzon și Gérard Leboucher, de la Laboratorul de Etologie, Cogniție și Dezvoltare, au ales drept teren de testare două cafenele cu pisici, considerat locul ideal pentru a observa interacțiunile dintre feline și oameni străini.

Experimentul a implicat 12 pisici, iar protocolul a constat în testarea mai multor tipuri de abordare: semnal vizual singur, semnal vocal singur, combinația dintre cele două sau lipsa totală a interacțiunii. De asemenea, s-a măsurat și timpul necesar fiecărei pisici pentru a se apropia de cel care a chemat-o.

De ce simplul „pis pis” nu funcționează mereu

Potrivit rezultatelor, pisicile răspund cel mai rapid când un gest este combinat cu o vocalizare. Mai mult, gestul singur s-a dovedit mai eficient decât vocea singură. Mai simplu spus, dacă doar întinzi mâna spre o pisică, ai mai multe șanse să o atragi spre tine decât dacă o chemi cu „pis pis”.

Aceste rezultate demontează ceea ce credeau oamenii până acum. Dacă în mod normal credeam că o chemare vocală este suficientă pentru a aduce la noi un animal, lucrurile stau diferit, mai ales în cazul felinelor. Spre deosebire de câini, pisicile preferă semnalele vizuale în detrimentul celor sonore.

Studiul mai relevă și alte date interesante, cum ar fi că pisicile se stresează și se simt incomod atunci când sunt ignorate. Dacă există un om în preajma unei feline, dar acesta nu are atenția îndreptată spre ea, s-a observat cum mișcarea cozii – semnal clasic de disconfort – a crescut în frecvență.

Citește și: