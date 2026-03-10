Primăvara fără păr de pisică în casă: Sfaturi de la experți în curățenie

Iubim pisicile, dar nu putem ignora faptul că blana lor poate deveni o problemă în casă. Acest lucru devine și mai vizibil primăvara, când multe pisici năpârlesc mai mult. De aceea, am adunat câteva sfaturi pentru curățenie împotriva părului de pisică de la Carolyn Forté, expert în curățenie și directoare executivă a Good Housekeeping Institute Home Care & Cleaning Lab.

Aceste recomandări sunt deosebit de utile dacă cineva din casă este alergic la părul sau mătreața pisicilor. Chiar dacă nu ai alergii, vei vrea să eviți ca blana să se adune în colțuri sau să se lipească de fiecare tricou din dulap. Iată cum gestionează profesioniștii părul de pisică.

Începe cu aerul

Cheia pentru reducerea alergenilor din casă este să împiedici blana, mătreața și praful să se ridice în aer. Forté recomandă utilizarea unui aspirator de calitate, cu sistem sigilat HEPA, mai ales dacă există alergii. „Aceste aparate captează și rețin alergenii, în loc să îi elimine în aer,” explică ea.

Aspiratoarele cu sac sunt mai eficiente decât cele fără sac, deoarece eliminarea sacului cu alergeni este mai igienică decât golirea recipientului unui aspirator fără sac.

Pentru o protecție suplimentară, Forté recomandă folosirea mai multor purificatoare de aer de calitate, plasate în diferite zone ale casei. Acestea mențin aerul curat și permit tuturor să respire mai ușor, notează Good Housekeeping.

Redu locurile favorabile alergenilor

Pentru a limita expunerea la alergeni, Forté sugerează să ții pisicile departe de mobilier și dormitor, sau cel puțin de pat. În același timp, pisicile au nevoie de locuri unde să se urce — accesul la înălțime le oferă confort și siguranță.

Copacii pentru pisici sau rafturile montate pe perete sunt soluții excelente pentru ca acestea să se joace și să urce fără să atingă mobilierul.

De asemenea, dacă cineva din casă este sensibil la alergeni, Forté recomandă eliminarea pernelor decorative, păturilor și altor textile greu de spălat. Spală așternuturile frecvent pentru a reduce suprafețele unde se poate acumula blana și mătreața.

Folosește corect materialele de curățenie

Pentru a menține alergenii la minim, Forté recomandă curățenia generală profundă cel puțin o dată pe lună sau, dacă este posibil, la două săptămâni. Evită ștergerea uscată a mobilei și a suprafețelor dure, deoarece acest lucru doar răspândește praful.

Folosește soluții de lustruit mobilierul sau spray-uri pentru praf și șervețele din microfibră, disponibile atât în variante de unică folosință, cât și reutilizabile.

Curățenie temeinică

O altă modalitate de a reduce alergenii este curățarea sau înlocuirea filtrelor de la încălzire, aer condiționat, purificatoare de aer și aspiratoare, conform recomandărilor producătorilor. „Filtrele murdare nu pot funcționa eficient,” explică Forté.

Acordă atenție zonelor ușor trecute cu vederea, cum sunt ventilatoarele de tavan, rafturile și grilele de aerisire. Îndepărtează periodic blana de pe mobilierul tapițat, spală săptămânal așternuturile și folosește protecții pentru saltele și perne pentru a preveni acumularea alergenilor în aceste obiecte cu care interacționezi mult timp.

Îngrijirea pisicii

Perierea pisicii reduce atât blana, cât și mătreața din casă, și întărește legătura cu animalul. Începe prin sesiuni scurte, cel puțin o dată pe săptămână, și oferă laude sau recompense pentru cooperare. Astfel, curățenia devine mai simplă și mai plăcută pentru amândoi.

Aceste metode combinate ajută ca primăvara să nu devină un coșmar pentru proprietarii de pisici. Curățenia regulată, filtrele curate și îngrijirea pisicii transformă casa într-un spațiu curat, plăcut și sănătos, chiar și în sezonul năpârlirii.