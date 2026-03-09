Pisicile străzii din Teheran, surprinse cu telefonul mobil de un fotograf iranian. Cum arată viața felinelor în vreme de război (FOTO)

Un fotograf iranian a surprins viața pisicilor din Teheran, iar imaginile captate cu un simplu telefon mobil au emoționat internetul, mai ales acum, în vreme de război.

Pisicile străzii din Teheran, surprinse în vreme de război

Akbar Mehrinezhad, pasionat de fotografia de stradă, a surprins în imagini viața pisicilor fără stăpân din Teheran. De la ipostaze amuzante, la cadre sensibile, fotografiile captate cu un simplu telefon mobil și multă pasiune, dar și un strop de noroc, arată cum felinele își duc viața în oraș. Fie că se strecoară printre clădiri, mașini, piețe sau oameni, pisicile au devenit parte din peisajul capitalei iraniene, potrivit Bored Panda.

Multe dintre fotografii sunt realizate din unghiuri neobișnuite. Unele sunt foarte aproape de animale, lucru ce creează impresia că pisicile ar fi și autorii fotografiilor. Alte poze includ repere celebre din Teheran, cum ar fi Turnul Azadi, unul dintre simbolurile de seamă ale orașului.

Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale, unde scenele cu pisicile străzii au fost distribuite de mii de ori. Prin fotografiile sale, Akbar Mehrinezhad încearcă să arate o latură mai caldă și mai puțin văzută a vieții urbane din capitala Iranului.

