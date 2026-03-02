Michael Rosario transformă simple fotografii în portrete ale animalelor de companie alături de stăpânii lor, iar aceste imagini nu sunt poze drăguțe, ci spun o întreagă poveste despre legătura dintre om și animal.

Artistul care creează portrete unice ale animalelor de companie și stăpânii lor

Cunoscut pe internet sub numele de Michaelldrawss, artistul desenează de când se știe. A început prin a contura imagini inspirate din anime-uri, apoi a trecut treptat la desene realiste făcute la liber. Astfel și-a perfecționat simțul proporției și al detaliilor.

În 2017 a trecut la arta digitală, observând că are în față un univers nou, ce îi permite să experimenteze texturi, culori și lumini diferite. Astăzi se diferențiază de alți artiști prin portretele sale ce ilustrează nu doar oameni și animalele lor de companie, ci povestea din spatele unei fotografii simpatice.

„Iubesc animalele și o mare parte din inspirația mea vine de la ele. Sunt profund mișcat de legătura care există între oameni și animalele lor de companie, acea legătură emoțională autentică care adesea nu are nevoie de cuvinte. De aceea, multe dintre lucrările mele se concentrează pe surprinderea acestei relații: privirea, gesturile, apropierea fizică. Mai mult decât să desenez personaje, sunt interesat să portretizez legătura emoțională dintre ele și tovarășii lor de companie”, a povestit Michael pentru aol.com.

Artistul explică faptul că ceea ce îl ajută să ajungă la forma finală a portretului nu este ideea tehnică și modul de concepere, ci conectarea emoțională și sentimentul pe care vrea să îl transmită prin imagine.

La final, când portretele sunt gata, acestea nu sunt doar simple imagini simpatice cu animale și oameni, ci o celebrare a iubirii și legăturii dintre aceștia – o imagine care spune, fără cuvinte, câtă dragoste poate exista între un patruped și un om.

