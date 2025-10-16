„M-a emoționat enorm. Detaliile sunt incredibile”: Lewis Hamilton a primit un portret din LEGO cu Roscoe, câinele său iubit care a murit recent în brațele lui

Recent, Lewis Hamilton, septuplu campion mondial în Formula 1, și-a pierdut câinele, Roscoe, care i-a fost un membru al familiei. Bulldogul englez, cunoscut de fanii sportivului din toată lumea datorită aparițiilor alături de pilot pe circuit și în social media, a murit pe 29 septembrie, în brațele lui Hamilton, după ce a suferit de pneumonie severă, fiind internat în comă.

Moartea lui Roscoe a lăsat un gol imens în sufletul campionului britanic, care a lipsit chiar de la testele de anvelope Pirelli pentru a-i fi alături animalului său de companie în ultimele clipe.

Un gest neașteptat, cu o încărcătură emoțională copleșitoare

La o săptămână după pierderea devastatoare, Lewis Hamilton a primit un cadou special: un portret realizat din piese LEGO, care înfățișează chipul lui Roscoe. Lucrarea, făcută de două artiste pasionate, Karen și Ilona, a fost trimisă direct pilotului, iar reacția acestuia a fost emoționată.

„Acest portret lego al lui Roscoe m-a emoționat enorm. Detaliile sunt incredibile și nu-mi pot imagina cât timp a durat realizarea lui. Mulțumesc lui Karen și Ilona pentru că l-au creat și mi l-au trimis. De asemenea, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru dragostea pe care mi-ați arătat-o de la moartea lui Roscoe. Este încă foarte dureros și va fi pentru totdeauna, dar tot sprijinul pe care mi l-ați acordat mă ajută enorm să trec peste asta.

Nu vă pot mulțumi îndeajuns. Mulți dintre voi ați pierdut și voi un animal de companie, așa că știu că, oriunde ar fi Roscoe, are o mulțime de prieteni. Este înconjurat de iubire și pozitivitate, la fel cum era când era în viață”, a scris Hamilton pe Facebook.

Gestul artistelor i-a atins o coardă sensibilă, mai ales într-un moment în care sportivul încearcă să își găsească echilibrul emoțional după moartea animalului său iubit.

Chipul lui Roscoe, reprodus cu o acuratețe uimitoare, pare să aducă la viață o parte din personalitatea animalului, așa cum a fost cunoscut de fani: blând, jucăuș, iubit și mereu aproape de Hamilton.

„Este încă foarte dureros și va fi pentru totdeauna, dar tot sprijinul pe care mi l-ați acordat mă ajută enorm să trec peste asta. Nu vă pot mulțumi îndeajuns”, a continuat Hamilton, adresându-se fanilor.

Pilotul a subliniat că a primit mii de mesaje de susținere din partea celor care au trecut prin durerea pierderii unui animal de companie și că aceste gânduri bune au reprezentat un sprijin real în procesul său de vindecare.

Roscoe, o figură iconică în lumea Formula 1

De-a lungul anilor, Roscoe a devenit o mascotă neoficială a paddock-ului F1, însoțindu-l pe Lewis Hamilton în cursele din întreaga lume. Îmbrăcat adesea în ținute tematice, adus la evenimente speciale și prezentat frecvent în postările de pe rețelele sociale, Roscoe a ajuns să fie recunoscut de milioane de fani.

Hamilton chiar a creat un cont de Instagram pentru Roscoe, unde posta imagini din viața acestuia, cu zeci de mii de urmăritori care îi urmăreau aventurile.

Ultimele clipe: „A murit în brațele mele”

Pe 29 septembrie, Lewis Hamilton a postat un mesaj sfâșietor, în care a anunțat moartea lui Roscoe. Acesta a explicat că, deși medicii au făcut tot ce le-a stat în putere, Roscoe a pierdut lupta cu pneumonia. Internat în comă, câinele a fost însoțit de Hamilton până la final, iar sportivul a scris că Roscoe „a murit în brațele mele”.