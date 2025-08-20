Misterul din spatele literei „M” de pe fruntea pisicilor. Ce reprezintă acest detaliu, de fapt / Știința are un răspuns interesant

Cele mai multe feline domestice din lume sunt tigrate, iar farmecul lor constă în blana cu dungi, pete sau spirale ce par pictate cu grijă de natură. Iubitorii de animale nu știu că toate pisicile de casă poartă în codul lor genetic gena responsabilă pentru acest model. Caracteristica lor ascunde un univers fascinant de biologie, simboluri și mituri.

De ce toate pisicile sunt „tigrate” la nivel genetic

Deși toate pisicile sunt din punct de vedere tehnic tigrate, în general considerăm o pisică tigrată adevărată doar dacă are unul dintre cele patru modele clasice: spirale, pete, dungi sau fire de păr pătate. Și, ca orice altă caracteristică fizică, aceste marcaje sunt controlate de gene, notează Cats.

Blana pisicii înseamnă mai mult decât un strat protector: este rezultatul unui mecanism genetic complex. O pisică este considerată tigrată când blana are dungi, pete, spirale sau combinații între ele. Această trăsătură nu apare întâmplător, ci e guvernată de gene care decid distribuția pigmenților pe piele și pe firul de păr.

Un studiu realizat de cercetătorii de la Institutul de Biotehnologie HudsonAlpha și Universitatea Stanford a arătat că modelele de blană sunt controlate în principal de o genă numită Taqpep (aminopeptidază transmembranară Q). Pisicile care moștenesc o versiune obișnuită a genei au dungi înguste și întunecate, în timp ce felinele cu o versiune mutantă prezintă spirale late și complexe, cunoscute în rândul iubitorilor de animale drept „tabby clasic”.

Pe lângă Taqpep, un alt factor genetic crucial este Dkk4, o genă care influențează organizarea zonelor deschise și întunecate de pe blană. Conform unui articol publicat în National Library of Medicine (SUA), aceste modele se formează încă din stadiul de embrion, cu mult înainte ca pisica să vină pe lume.

Misterul literei „M” de pe frunte

Una dintre trăsăturile care fascinează cel mai mult la pisicile tigrate este litera „M” vizibilă pe fruntea lor. Acest semn nu reprezintă un marcaj genetic separat, ci rezultatul natural al alinierii dungilor întunecate în zona frunții.

„M”-ul este cel mai vizibil la pisicile cu model macrou (dungi subțiri, paralele) și la cele cu model clasic (spirale mari), dar poate fi observat, într-o formă difuză, la aproape toate felinele tigrate. Din punct de vedere biologic, nu are o funcție practică, ci face parte din desenul general al blănii, care a evoluat ca un mecanism de camuflaj.

Semnificații și legende

Deși știința explică „M”-ul prin genetică, oamenii au căutat mereu un alt sens al acestui semn distinctiv. Astfel, de-a lungul timpului, au apărut numeroase legende care dau literei „M” o semnificație sacră sau simbolică.

Una dintre cele mai răspândite povești provine din religia catolică. Se spune că, în noaptea nașterii lui Iisus, pruncului îi era frig în iesle. Fecioara Maria încerca să-l liniștească, dar copilul plângea. Atunci, o pisică tigrată s-a așezat lângă el și, prin căldura trupului ei, l-a făcut să adoarmă liniștit. Ca semn de recunoștință, Maica Domnului ar fi mângâiat felina pe frunte, lăsându-i litera „M” pe frunte, inițiala numelui său.

În tradiția islamică

În islam, litera „M” este asociată cu profetul Mahomed și pisica sa iubită, Muezza. Legenda spune că felina i-a salvat viața profetului, protejându-l de un șarpe ascuns în mâneca hainei. Drept răsplată, profestul ar fi atins fruntea pisicii, lăsându-i semnul „M”.

În Egiptul Antic

Egiptenii, care venerau pisicile, considerau că marcajul de pe frunte este un simbol al legăturii dintre feline și lună. Semnul era interpretat ca o emblemă a statutului lor divin și o dovadă a protecției pe care zeița Bastet o oferea oamenilor prin intermediul felinelor.

De ce iubim pisicile tigrate

Dincolo de știință și legende, pisicile tigrate rămân cele mai apropiate de strămoșii lor sălbatici. Modelele de dungi și pete pe care le poartă sunt asemănătoare cu cele ale felinelor mari, precum tigrii sau leoparzii, conferindu-le un aer nobil și misterios.

Astăzi, „tabby” nu este o rasă, ci un tipar universal ce poate apărea la orice pisică domestică, indiferent de rasă, culoare sau mărime. Indiferent dacă blana are dungi, spirale elegante sau pete delicate, fiecare pisică tigrată poartă în gene o poveste veche de milioane de ani.