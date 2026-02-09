Fotografia care a cucerit inimile iubitorilor de animale. O pisică fără stăpân a găsit adăpost, căldură și hrană într-un șantier din Cluj: „La câtă ură am întâlnit față de animăluțe, această postare mi se pare ireală”

O imagine emoționantă circulă pe internet, cu o pisică ce se adăpostește sub o umbrelă de ploi. Adăpostul improvizat este creația unor oameni cărora le pasă de animalele fără stăpân.

O pisică fără stăpân, adăpostită sub o umbrelă într-un șantier din Cluj

Fotografia înfățișează o pisică adăpostită sub o umbrelă, ferită de ploaia rece, într-un șantier din Cluj. Locul nu este o intervenție a autorităților sau un proiect oficial, ci un gest venit din partea unor oameni care au ales să nu rămână indiferenți în fața pisicilor comunitare.

Imaginea a fost postată pe Facebook de un internaut, însoțită de mesajul: „O dovadă vie că încă mai sunt oameni! Asta se întâmplă într-un șantier din Cluj”. Pisica are căsuță, boluri cu apă și mâncare, dar și căldură de la un dispozitiv de lumină.

Postarea a avut un impact uriaș, fiind distribuită masiv și generând un val de reacții emoționante. Utilizatorii au lăudat gestul celor care au creat adăpostul improvizat și au evidențiat nevoia tot mai mare de solidaritate față de animalele fără stăpân.

Val de reacții în mediul online

Mulți internauți au mărturisit că, avaând în vedere că care animalele comunitare sunt adesea privite cu ostilitate sau chiar agresivitate, o astfel de imagine pare aproape ireală.

„Probabil, unicat. La câtă ură și aversiune am întâlnit față de animăluțe in ultimul timp, această postare mi se pare ireală, Dragoș.

Evident, știu că tu postezi numai situații pertinente, dar tot mă minunez. Doamne ajută la cât mai multă înțelegere și bunătate față de animăluțe din partea semenilor noștri!”. Altcineva a scris: „Încă mai există OAMENI cu inimă mare și bună! Cine iubește animalele nu poate să fie om rău!” sau „Oameni minunați și cu suflet mare!”.

