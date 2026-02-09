Primul târg de adopții din acest an, organizat de ASPA în parteneriat cu Cupio la Veranda Mall, a fost un real succes! În doar câteva ore, 10 căței din cei 13 prezenți și-au găsit familii iubitoare, iar alți 12 căței au fost adoptați direct din adăpostul ASPA Bragadiru. În total, 22 de patrupede fericite au început deja o nouă viață alături de stăpânii lor.

22 de căței adoptați

Atmosfera la târg a fost una de sărbătoare: mulți vizitatori curioși au venit să cunoască cățeii, iar printre ei s-au numărat și persoane publice și influenceri, precum Dana Savuica, Alina Dumitriu, Medeea Alexandra, Catadinaaa și Mara Stanciu, care au ajutat la promovarea evenimentului și la găsirea de cămine pentru patrupedele noastre.

Seria târgurilor de adopții continuă sâmbătă, 21 februarie, la Animax Vulcan, oferind o nouă șansă cățeilor din adăposturile ASPA să fie adoptați. Până atunci, căței din adăposturile ASPA Bragadiru și ASPA Mihăilești își așteaptă familiile, de marți până sâmbătă, între orele 10:00 și 16:00.

Dacă și tu vrei să aduci bucurie în viața unui cățel și să ai un companion loial, nu rata următoarele târguri de adopții. Adoptarea unui animal nu doar că salvează o viață, dar aduce și multă fericire în casa ta!